ΥΠΕΝ Τουρκίας: Θα συμμετέχουμε σε διαγωνισμούς ερευνών για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στη Λιβύη

Ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, δήλωσε από την Τρίπολη ότι «το 2026 θα είναι το έτος της ενέργειας στη συνεργασία Τουρκίας-Λιβύης», εκφράζοντας την εκτίμηση ότι ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών θα αυξηθεί σημαντικά.

Οι δηλώσεις έγιναν στο περιθώριο της 22ης Συνόδου της Μικτής Οικονομικής Επιτροπής Τουρκίας-Λιβύης, η οποία συνεδρίασε εκ νέου μετά από περίπου 17 χρόνια. Σύμφωνα με τον Μπαϊρακτάρ, η επιτροπή καλύπτει το σύνολο της οικονομικής συνεργασίας, από την ενέργεια και τις μεταφορές έως την υγεία και το εμπόριο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή της Τουρκίας στους διαγωνισμούς για πετρελαϊκά και ενεργειακά πεδία που προκήρυξε η Λιβύη για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η τουρκική κρατική εταιρεία TPAO, όπως ανέφερε ο Τούρκος υπουργός, ενδιαφέρεται τόσο για υπεράκτια όσο και για χερσαία πεδία και δηλώνει έτοιμη να προχωρήσει άμεσα σε σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις, εφόσον αποκτήσει μερίδιο μέσω των διαγωνισμών.

Παράλληλα, η Άγκυρα σχεδιάζει την ενίσχυση των υπερπόντιων ενεργειακών δραστηριοτήτων της, με συνεργασίες με διεθνείς ενεργειακούς κολοσσούς, ενώ έχει ήδη ανακοινώσει επικείμενη συμφωνία με την αμερικανική Chevron.