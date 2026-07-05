Υπεραυτοκίνητα της Ferrari «πλημμύρισαν» το Ναύπλιο: Εντυπωσιακό κομβόι και πλήθος κόσμου

Σε ένα απέραντο σκηνικό υψηλής αισθητικής και μηχανοκίνητης υπεροχής μετατράπηκε το Ναύπλιο σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου, υποδεχόμενη τα καταπληκτικά οχήματα του «Ferrari Cavalcade 2026».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Αργολικές Ειδήσεις, 116 πληρώματα από κάθε γωνιά του πλανήτη πλημμύρισαν την πόλη με χρώμα, λάμψη και τον εκκωφαντικό, γοητευτικό ήχο των πανίσχυρων ιταλικών κινητήρων.



Η παραλιακή λεωφόρος Μπουμπουλίνας και η ιστορική πλατεία Συντάγματος είχαν κατακλυστεί από πλήθος κόσμου που περίμενε να δει από κοντά τη σπάνια συλλογή εμβληματικών μοντέλων. Όταν το εντυπωσιακό κομβόι άρχισε να καταφθάνει, τα φλας άστραψαν.

Οι ιδιοκτήτες των υπεραυτοκινήτων, φανερά ενθουσιασμένοι από τη θερμή ελληνική υποδοχή, αλληλεπιδρούσαν με το κοινό.

Η οδηγική αυτή εμπειρία, αποκλειστικά σχεδιασμένη για τους κορυφαίους πελάτες της Ferrari, ξεκίνησε στις 29 Ιουνίου από τη Βενετία με τελικό προορισμό την Αθήνα.

Αργολικές Ειδήσεις

Αργολικές Ειδήσεις

Αργολικές Ειδήσεις

Αργολικές Ειδήσεις

Τα πληρώματα διέσχισαν μερικά από τα πιο μαγευτικά τοπία της Αδριατικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Στις 30 Ιουνίου πέρασαν από την Ιταλία, τη Σλοβενία και την Κροατία, με σταθμούς στη Γκορίτσια και το λιμάνι της Ριέκα.

Την 1η Ιουλίου η διαδρομή συνεχίστηκε στις δαντελωτές ακτές της Κροατίας (Ζαντάρ, Σίμπενικ, Σπλιτ), ενώ στις 2 Ιουλίου το Cavalcade επικεντρώθηκε στη νότια Κροατία και στο ιστορικό κέντρο του Ston με τα μεσαιωνικά τείχη.

Η Κυριακή 5 Ιουλίου ήταν αφιερωμένη στην Πελοπόννησο, περιλαμβάνοντας ως κορυφαίους σταθμούς τη Μονή Λουκού και το Ναύπλιο, πριν την αναχώρηση για το λιμάνι του Πειραιά.

Το διεθνές αυτό οδοιπορικό κορυφώνεται αύριο, 6 Ιουλίου, στην Αθήνα, με μια ξεχωριστή βραδιά στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Στο επίκεντρο θα βρεθεί μια μεγάλη φιλανθρωπική δημοπρασία, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν για την ενίσχυση εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών. Μέρος των χρημάτων θα στηρίξει το πρόγραμμα «Κυψέλη» της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, το οποίο βοηθά νέους πρόσφυγες στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους πορεία, ενώ το υπόλοιπο θα χρηματοδοτήσει το εκπαιδευτικό κέντρο M-TECH Alfredo Ferrari, που αναμένεται να λειτουργήσει στο Μαρανέλο το 2029 με στόχο την εκπαίδευση των επόμενων γενιών στην τεχνολογία και την αυτοκίνηση.

