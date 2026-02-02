«Καφέ θάλασσα» ο Θεσσαλικός κάμπος: Υπερχείλισε ο Πηνειός, καλλιέργειες «πνίγηκαν» στη λάσπη

Σε μια απέραντη «καφέ θάλασσα» έχει μετατραπεί μεγάλο τμήμα του Θεσσαλικού κάμπου, καθώς οι έντονες βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών προκάλεσαν υπερχείλιση του Πηνειού, με αποτέλεσμα εκτεταμένες πλημμύρες και καταστροφή καλλιεργειών.

Οι εναέριες εικόνες που κατέγραψε το drone του Orange Press Agency αποκαλύπτουν το μέγεθος της ζημιάς. Από την Πηνειάδα μέχρι τον Κουτσόχερο, ο ποταμός ξεχύθηκε από την κοίτη του, καλύπτοντας ανεξέλεγκτα χιλιάδες στρέμματα γης.

Οι αγροτικές εκτάσεις έχουν βυθιστεί στο νερό, με καλλιέργειες και δέντρα να χάνονται κάτω από τη λασπωμένη επιφάνεια, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της περιοχής.

Απέραντη «λασπούπολη» ο Αγιόκαμπος

Τις πληγές της μετρά η περιοχή του Αγιόκαμπου στη Λάρισα, που έχει μετατραπεί σε έναν τεράστιο λασπότοπο μετά τη χθεσινή ισχυρή κακοκαιρία.

Η έντονη βροχόπτωση της Κυριακής (1/2) προκάλεσε την υπερχείλιση ενός χειμάρρου που καταλήγει στην παραλία, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει η ευρύτερη περιοχή γύρω από τις εκβολές του στη θάλασσα.

Δρόμοι, σπίτια και επιχειρήσεις γέμισαν λάσπη και φερτά υλικά, με τους κατοίκους να είναι σε απόγνωση ενώ η περιοχή συνεχίζει να αντιμετωπίζει μεγάλα προβλήματα ένα 24ωρο μετά.