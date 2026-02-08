Υπερχείλισε ο ποταμός Λούρος - Σε λίμνη μετατράπηκε ο κάμπος

Σε πολλά σημεία ο ποταμός Λούρος στην Πρέβεζα έχει υπερχειλίσει με αποτέλεσμα σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα να πλήττουν τα παραποτάμια χωριά Στρογγυλή, Πέτρα και Στεφανή. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις ανέβασαν τη στάθμη του ποταμού πάνω από τα όρια ασφαλείας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ERTnews, την κατάσταση επιδεινώνουν τα φερτά υλικά, οι κορμοί και τα νεκρά πλατάνια που έχουν συσσωρευτεί στην κοίτη, δημιουργώντας φράγματα τα οποία προκαλούν υπερχείλιση του ποταμού, με το νερό να βρίσκει διέξοδο μέσα στα κτήματα.

Τα αντλιοστάσια του ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) λειτουργούν συνεχώς, όμως αδυνατούν να διώξουν τον τεράστιο όγκο νερού που εισρέει από τον ποταμό.

Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις έχουν βυθιστεί κάτω από τόνους νερού και λάσπης.