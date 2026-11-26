Η κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφίμων δεν επιβαρύνει απλώς τη διατροφή σου, αλλά ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες για την υγεία. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό British Medical Journal, η υψηλή κατανάλωσή τους συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει έως και το 50%.

Όπως εξήγησε ο κλινικός διαιτολόγος και βιολόγος Χάρης Δημοσθενόπουλος, μιλώντας στο Πρακτορείο FM, η συστηματική κατανάλωση αυτών των προϊόντων έχει συσχετιστεί με περισσότερα από 30 προβλήματα υγείας. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο σακχαρώδης διαβήτης, το άγχος και η κατάθλιψη, ενώ έχουν καταγραφεί συσχετίσεις και με ορισμένες μορφές καρκίνου του πεπτικού συστήματος.

Δες αναλυτικά ποιες τροφές ανήκουν στις τέσσερις κατηγορίες επεξεργασμένων προϊόντων και τι πρέπει να προσέχεις όταν διαβάζεις τις ετικέτες τους.