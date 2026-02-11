Υπερκάλυψη 2,4 φορές στην επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου - Θα αντληθούν 300 εκατομμύρια ευρώ

Διενεργήθηκε, σήμερα Τετάρτη (11/2), επανέκδοση μέσω δημοπρασίας Ελληνικών ομολόγων 3,375%, λήξεως 16 Ιουνίου 2036, ύψους 300 εκατομμυρίων Ευρώ.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers).

Οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 785 εκατ. Ευρώ, είχε δηλαδή πάνω από 2,4 φορές υπερκάλυψη και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.