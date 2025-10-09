ΥΠΕΞ: Χαιρετίζουμε τη συμφωνία Ισραήλ, Χαμάς- Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου

Τη στήριξή της στη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε η Ελλάδα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τη ιστορική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η οποία οδηγεί σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Είναι επιτακτικό όλες οι πλευρές να τηρήσουν τους όρους της συμφωνίας. Εφόσον αξιοποιηθεί η δυναμική που δημιουργήθηκε και η συμφωνία εφαρμοστεί πλήρως, το επίτευγμα αυτό θα αποτελέσει απόδειξη της δύναμης της διπλωματίας και της ισχυρής ηγεσίας.

Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει στην υλοποίηση του σχεδίου, το οποίο συνιστά καθοριστικό βήμα προς μια συνολική λύση, διαρκή ειρήνη και ευημερία στην περιοχή.»