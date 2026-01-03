ΥΠΕΞ: Δεν έχουμε κάποιο αίτημα απομάκρυνσης από τους Έλληνες της Βενεζουέλας

Περίπου 1.000 είναι οι Έλληνες που ζουν και εργάζονται σε ολόκληρη την Βενεζουέλα, όχι μόνο στο Καράκας.



Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση του Υπουργίου Εξωτερικών δεν υπάρχει υποβληθεί κάποιο αίτημα από τα μέλη της ελληνικής κοινότητας για απομάκρυνση από τη χώρα ή οτιδήποτε άλλο.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα έπειτα από τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του από τις ΗΠΑ το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.



«To ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Βενεζουέλα, σε στενό συντονισμό με τους εταίρους και την ελληνική Πρεσβεία στο Καράκας, η οποία βρίσκεται σε επαφή με την ελληνική κοινότητα στη χώρα και είναι έτοιμη να παράσχει βοήθεια», αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση.