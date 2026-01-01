ΥΠΕΞ: Συγκλονισμένοι από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά - Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

Επίσημη ενημέρωση από τις Αρχές της Ελβετίας αναφορικά με τα στοιχεία των νεκρών, αλλά και των τραυματιών της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά περιμένει το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς τα θύματα είναι διαφόρων εθνικοτήτων και ακόμη παραμένει άγνωστο εάν στο σημείο υπήρχαν Έλληνες πολίτες.



Το υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχεται ταχεία ανάρρωση για τα θύματα.

Συγκεκριμένα, σε μήνυμά του στο Χ, το ΥΠΕΞ αναφέρει: «Βαθιά συγκλονισμένοι από το τραγικό γεγονός που σημειώθηκε στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας και το οποίο στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους, ενώ άφησε αρκετούς ακόμη τραυματίες. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν. Οι προξενικές μας αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και είναι έτοιμες να παράσχουν οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστεί».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με τις ελβετικές υπηρεσίες, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν Έλληνες πολίτες μεταξύ των θυμάτων ή των τραυματιών.



Όσοι αναζητούν συγγενικά τους πρόσωπα μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή βοήθειας +41 848 11 21 17, την οποία έχουν θέσει σε λειτουργία οι αρμόδιες ελβετικές Αρχές.



Παράλληλα, το τηλέφωνο εκτάκτου ανάγκης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Γενεύη είναι +41 79 780 90 01.