ΥΠΕΞ: Τρίτος γύρος τεχνικών συνομιλιών Ελλάδας Λιβύης για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών
Η συνάντηση των δύο πλευρών θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας και θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα.
Το Υπουργείο Εξωτερικών ενημέρωσε ότι ο τρίτος γύρος των τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.
Η συνάντηση θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα και θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.
Ανώτατες διπλωματικές πηγές αναφέρθηκαν τις προηγούμενες ημέρες με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνικές συνομιλίες που διεξάγονται ανάμεσα σε Τρίπολη και Αθήνα, με αντικείμενο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.