Υπεύθυνη διαχείριση του νερoύ από την Παπαστράτος

Η διαχείριση των υδάτινων πόρων αναδεικνύεται σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να προσαρμοστούν σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων πιέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η Παπαστράτος, που φέτος γιορτάζει 95 χρόνια παρουσίας και προσφοράς στην Ελλάδα, επενδύει συστηματικά σε δράσεις που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα και ενισχύουν την ορθολογική χρήση του νερού.

Οι παγκόσμιες προκλήσεις

Ως μέλος της Philip Morris International, η Παπαστράτος έχει εντάξει στην περιβαλλοντική της στρατηγική τις βασικές παγκόσμιες προκλήσεις που σχετίζονται με το νερό. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η εντεινόμενη απειλή από ακραία καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής, το εκτιμώμενο έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης, που μπορεί να φτάσει το 40% έως το 2030, καθώς και το γεγονός ότι το κόστος αντιμετώπισης των συνεπειών είναι πολλαπλάσιο από εκείνο της πρόληψης. Παράλληλα, η αστικοποίηση και η πληθυσμιακή αύξηση εντείνουν τις πιέσεις τόσο στην ποσότητα όσο και στην ποιότητα των διαθέσιμων υδάτων.

Η Παπαστράτος συγκαταλέγεται στις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που έλαβαν, ήδη από το 2020, την πιστοποίηση Alliance for Water Stewardship (AWS), ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πλαίσιο για την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Το πρότυπο αυτό προωθεί πρακτικές που στοχεύουν σε μια ισορροπημένη προσέγγιση, με περιβαλλοντικά βιώσιμα, κοινωνικά δίκαια και οικονομικά αποδοτικά αποτελέσματα. Από την πρώτη κιόλας χρονιά πιστοποίησης, η εταιρεία προχώρησε στην αναγνώριση των κινδύνων που σχετίζονται με το νερό στην περιοχή δραστηριοποίησής της. Η ανάλυση δεν περιορίστηκε μόνο στη λεκάνη απορροής της Αττικής και στο υδατικό διαμέρισμα του Θριασίου Πεδίου, αλλά επεκτάθηκε και στις περιοχές από τις οποίες αντλεί νερό ο πάροχος ΕΥΔΑΠ, όπως οι λεκάνες του Μόρνου και του Ευήνου.

Οι βασικοί κίνδυνοι που εντοπίστηκαν περιλαμβάνουν τη λειψυδρία, το αρνητικό υδατικό ισοζύγιο λόγω υπεράντλησης, καθώς και την υποβάθμιση της ποιότητας του νερού στον υδροφόρο ορίζοντα του Θριασίου Πεδίου. Επιπλέον, η υφαλμύρινση, οι πλημμύρες σε συνδυασμό με παρατεταμένες περιόδους ξηρασίας και οι καταστροφικές πυρκαγιές, συνθέτουν ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο περιβαλλοντικό σκηνικό που επηρεάζει την ικανότητα του εδάφους να συγκρατεί και να απορροφά νερό.

Απαντώντας σε αυτές τις προκλήσεις, η εταιρεία έχει θέσει ως βασικό στόχο τη μείωση της κατανάλωσης νερού ανά μονάδα παραγωγής στο εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο, το οποίο λειτουργεί με πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001. Για την παρακολούθηση της προόδου χρησιμοποιείται ένας εξειδικευμένος δείκτης κατανάλωσης, που αποτυπώνει την ποσότητα νερού ανά εκατομμύριο παραγόμενων θερμαινόμενων ράβδων καπνού.

Οι τεχνικές παρεμβάσεις της Παπαστράτος

Τα αποτελέσματα είναι ήδη μετρήσιμα, καθώς την περίοδο 2022–2025 η κατανάλωση νερού μειώθηκε κατά 42% (m3 /mio sticks), υπερδιπλάσια επίδοση σε σύγκριση με τον αρχικό στόχο του 20%. Η εξοικονόμηση ισοδυναμεί με την ετήσια κατανάλωση νερού περίπου 500 νοικοκυριών.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μια σειρά τεχνικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στις εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα το 2025 υλοποιήθηκαν τα ακόλουθα έργα στο εργοστάσιό της για την περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης νερού:

Project Venturi (Steam Traps)

Αντικατάσταση ατμοπαγίδων με νέας τεχνολογίας συστήματα, που περιορίζουν τις απώλειες ατμού και κατά συνέπεια την κατανάλωση νερού στους λέβητες. Εκτιμώμενη εξοικονόμηση: 450 m³ νερού/έτος.

Optimisation of Cleaning RO Buffer Tanks

Βελτιστοποίηση καθαρισμού των δεξαμενών RO με χρήση χημικού απολυμαντικού αντί πόσιμου νερού. Αναμενόμενη εξοικονόμηση: 14.000 λίτρα νερού από εργασίες συντήρησης.

Steam Efficiency – Dryer Line 3 (SIROCO)

Εγκατάσταση νέας γραμμής παραγωγής που αυξάνει την απόδοση ατμού κατά 30%, μειώνοντας αντίστοιχα την κατανάλωση νερού κατά 30% στη γραμμή ξήρανσης SIROCO.

Το έργο θα επεκταθεί και στις άλλες δύο γραμμές παραγωγής, ενισχύοντας περαιτέρω την επίδραση στη βιωσιμότητα.

Project Caldarium

Βελτιστοποίηση ανεμιστήρων απαγωγής αέρα στους ξηραντήρες, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ατμού κατά 3-5%. Η δράση αυτή συμβάλλει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και στη μείωση της χρήσης νερού.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές που ενισχύουν την κυκλική διαχείριση των υδάτων. Στο εργοστάσιο λειτουργούν δύο μονάδες βιολογικού καθαρισμού τριτοβάθμιας επεξεργασίας, οι οποίες διαχειρίζονται τόσο αστικά όσο και βιομηχανικά απόβλητα. Μέρος του επεξεργασμένου νερού επαναχρησιμοποιείται για άρδευση, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει στο έδαφος, συμβάλλοντας στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.

Επιπλέον, όπως δηλώνει ο Γιώργος Κωσταρέλης, Διευθυντής Βιωσιμότητας στο εργοστάσιο της Παπαστράτος: «To εργοστάσιό μας στον Ασπρόπυργο επιλέχθηκε, ανάμεσα σε όλα τα εργοστάσια της PMI, ως πιλοτικό για την εφαρμογή του Circular Water. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην απόδοσή μας, στη γεωγραφική μας θέση στη Μεσόγειο -που έχει αναγνωριστεί ως περιοχή σημαντικών κλιματικών προκλήσεων στο άμεσο μέλλον-, στον στρατηγικό ρόλο του εργοστασίου, αλλά και στην αναγνώριση της ικανότητας της Παπαστράτος να αντιλαμβάνεται και να δρα απέναντι στις ευρύτερες κοινωνικές προκλήσεις της Ελλάδας. Σήμερα, μελετάμε και εργαζόμαστε ήδη για τη δημιουργία αντισταθμιστικών έργων, εντός και εκτός των ορίων του εργοστάσιου, με σκοπό τη διασφάλιση της 100% κυκλικότητας αυτού του φυσικού πόρου».

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συνεργασία με φορείς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, με την Παπαστράτος να αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην προώθηση κοινών δράσεων. Έχει ήδη αναλάβει πρωτοβουλία και έχει προσκαλέσει στο εργοστάσιο του Ασπροπύργου 35 εκπροσώπους από 13 οργανισμούς – από την Πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο – σε μια στοχευμένη συνάντηση εργασίας για το πρότυπο AWS, την ανταλλαγή γνώσης και τη διαμόρφωση μιας ευρύτερης συμμαχίας για τη βιώσιμη διαχείριση του νερού.

Πρωτοβουλίες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Στην ίδια κατεύθυνση, η εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί βασικό άξονα της στρατηγικής. Με δράσεις όπως το «Sustainability Week», που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, προωθείται η ευαισθητοποίηση γύρω από τη σημασία της υπεύθυνης διαχείρισης του νερού, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Η εταιρεία συμμετέχει επίσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε πρωτοβουλίες της PMI, ανταλλάσσοντας καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση της μείωσης των υδάτινων αποθεμάτων, ενώ συνεχίζει και τις δράσεις εθελοντισμού, για παράδειγμα τους καθαρισμούς στη Λίμνη Κουμουνδούρου, έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της Αττικής.

Μέσα από τις πρωτοβουλίες αυτές, η Παπαστράτος επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργό μέλος του οικοσυστήματος του Θριασίου Πεδίου, επενδύοντας σε συνεργασίες και δράσεις που συμβάλλουν στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Συνολικά, η Παπαστράτος ενσωματώνει τη βιώσιμη διαχείριση του νερού σε κάθε επίπεδο της λειτουργίας της, από την παραγωγή έως τη συνεργασία με την τοπική κοινωνία. Με μετρήσιμα αποτελέσματα, επενδύσεις σε τεχνολογία, ενεργό ρόλο σε κοινές πρωτοβουλίες και 95 χρόνια εμπειρίας, δείχνει πως το νερό οφείλει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για όλους μας.