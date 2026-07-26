Υπό έλεγχο η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης - Ένας τραυματίας με εγκαύματα στο νοσοκομείο

Ένα άτομο τραυματίστηκε από τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 27 Ιουλίου στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κοζάνη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.



Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.



Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.