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Υπό έλεγχο η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης - Ένας τραυματίας με εγκαύματα στο νοσοκομείο

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και τρία εναέρια μέσα.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
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Ένα άτομο τραυματίστηκε από τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 27 Ιουλίου στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κοζάνη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.

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Ελλάδα Φωτιά Κοζάνη Πυροσβεστικά εναέρια μέσα Local News

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