Υπό έλεγχο η φωτιά στην Τραπεζίτσα Κοζάνης - Ένας τραυματίας με εγκαύματα στο νοσοκομείο
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και τρία εναέρια μέσα.
Ένα άτομο τραυματίστηκε από τη φωτιά που ξέσπασε την Κυριακή 27 Ιουλίου στην περιοχή Τραπεζίτσα, στην Κοζάνη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο. Ο εγκαυματίας νοσηλεύεται στο Μαμάτσειο Νοσοκομείο.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 5 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας κατόρθωσαν να την θέσουν υπό έλεγχο.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 8ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, καθώς και 1 ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη.