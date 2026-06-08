Υπό έλεγχο η φωτιά στο Λουτράκι - Συνελήφθη 70χρονος Γάλλος που εκτελούσε αγροτικές εργασίες

Σε ύφεση έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, μετά την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 15:45 και εξαπλώθηκε αρχικά σε δασική περιοχή, ωστόσο η γρήγορη αντίδραση των πυροσβεστικών δυνάμεων απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωσή της.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 106 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 1η, 6η και 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 30 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνέδραμαν και εναέρια μέσα με 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα.

Σύλληψη 70χρονου Γάλλου

Παράλληλα, κλιμάκιο της ΔΑΕΕ προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες χωρίς τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η ταχεία επιχείρηση κατάσβεσης απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς, ενώ δεν απειλήθηκαν κατοικίες ή υποδομές.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026 έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά 74 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές, εκ των οποίων οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το ΕΣΚΕΔΙΚ παρακολουθούσε την εξέλιξη του συμβάντος μέσω drone με οπτική και θερμική κάμερα.