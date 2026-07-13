Εκτεταμένες καταστροφές από τη φωτιά στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον - Κατέρρευσε η οροφή

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Η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο παλιό κτίριο του Θεάτρου Μπάντμιντον στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή άφησε πίσω της εκτεταμένες καταστροφές, χωρίς ωστόσο να επεκταθεί πέρα από το κτίριο.

Η πυρκαγιά ήταν ιδιαίτερα έντονη, με αποτέλεσμα το 112 να αποστείλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής, εξαιτίας των πυκνών καπνών που κάλυψαν την ατμόσφαιρα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 20:00, καίγοντας υλικά και απορρίμματα που βρίσκονταν στο εσωτερικό του κτιρίου.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI

Κατέρρευσε μέρος της οροφής

Από την ένταση της φωτιάς, μέρος της οροφής του κτιρίου κατέρρευσε, προκαλώντας εικόνες εκτεταμένης καταστροφής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα και περιορίστηκε αποκλειστικά στο εσωτερικό του κτιρίου. Μέχρι στιγμής, οι πληροφορίες κάνουν λόγο για σοβαρές υλικές ζημιές, χωρίς οι φλόγες να επεκταθούν στους γύρω εξωτερικούς χώρους.

Παράλληλα, δεν υπήρξε καμία αναφορά για εγκλωβισμένα άτομα.

Όπως καταγγέλλει κάτοικος της περιοχής το κτήριο του Badminton «Ήταν μια πυριτιδαποθήκη και η περιοχή είναι γεμάτη σκουπίδια»