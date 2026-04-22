Το υπουργείο Ναυτιλίας διαψεύδει την κατάληψη του Epaminondas - «Ανακριβής πληροφόρηση του Ιράν»

Το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ξεκαθαρίζει ότι, σε αντίθεση με τις ιρανικές ανακοινώσεις, το εμπορικό πλοίο ελληνικών συμφερόντων, Epaminondas, δεν έχει τεθεί υπό κράτηση.



Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «το πλοίο δεν έχει κρατηθεί», με την Αθήνα να αποδίδει τις σχετικές δηλώσεις της Τεχεράνης σε ανακριβή πληροφόρηση.



Η τοποθέτηση αυτή έρχεται μετά από ανακοίνωση που αποδίδεται στο ιρανικό «Κέντρο Πολεμικών Μηνυμάτων», σύμφωνα με την οποία τα πλοία MSC Francesca και Epaminondas κατασχέθηκαν από το Ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), με την κατηγορία ότι παραβίασαν κανόνες ναυσιπλοΐας και κινήθηκαν χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια της περιοχής.



Παρά τη διάψευση για το Epaminondas, οι πληροφορίες για περιστατικό έντασης παραμένουν. Το πλοίο, μεταφορικής ικανότητας 6.673 TEU, φέρεται να δέχθηκε προσέγγιση ή και επίθεση από ιρανική ναυτική μονάδα, με αποτέλεσμα να προκληθούν ζημιές στη γέφυρα, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί στο πλήρωμα.



Την ίδια ώρα, το MSC Francesca (11.660 TEU) παραμένει ακινητοποιημένο στην ευρύτερη περιοχή, μετά από απόπειρα διέλευσης των Στενών του Ορμούζ, γεγονός που ενισχύει την εικόνα ενός αυστηρά ελεγχόμενου θαλάσσιου περάσματος, όπου η ελευθερία της ναυσιπλοΐας τίθεται υπό προϋποθέσεις.



Τα δύο πλοία εντάσσονται σε έναν ευρύτερο κατάλογο containerships της MSC που παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.



Η εξέλιξη αναδεικνύει το εύθραυστο περιβάλλον ασφάλειας στην περιοχή, με τις επιχειρησιακές αποφάσεις των ναυτιλιακών εταιρειών να επηρεάζονται άμεσα από γεωπολιτικούς παράγοντες και την κατάσταση στο πεδίο να παραμένει ρευστή.

Ποιο είναι το «Epaminondas» του Γιώργου Γιουρούκου

Το πλοίο με διεθνή ταυτότητα IMO: 9153862 βρίσκεται υπό τη διαχείριση της Maersk, σύμφωνα με την εταιρεία ασφάλειας Diaplous. Το μήκος του (LOA) είναι 299,9 μέτρα και το πλάτος του είναι 42,8 μέτρα.

Σημειώνεται πως, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας, διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου είναι η εταιρεία Technomar Shipping του Έλληνα εφοπλιστή Γιώργου Γιουρούκου.

Ο Γιώργος Γιουρούκος / Φωτ.: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ