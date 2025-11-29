Υπό καταρρακτώδη βροχή η επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στο Φανάρι - Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Υπό καταρρακτώδη βροχή θα γίνει η υποδοχή του Πάπα Λέοντα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Οι βροχές είναι συνηθισμένες για το κλίμα της Κωνσταντινούπολης, ωστόσο προκαλούν δυσχέρειες σε τέτοιας εμβέλειας γεγονότα, όωπς η επίσημη επίσκεψη του Πάπα της Ρώμης στο κέντρο της ορθοδοξίας.

Η περιοχή του Φαναρίου βρίσκεται υπό πρωτοφανή αστυνομικό κλοιό από νωρίς το πρωί του Σαββάτου. Τα σοκάκια γύρω από τον Πατριαρχικό Οίκο που τις υπόλοιπες ημέρες σφύζουν από ζωή, κυρίως προσκυνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και τουρίστες που επισκέπτονται την γειτονιά για το αυθεντικό της χρώμα και τον χαλαρό χαρακτήρα μακριά από τη βουή της μεγαλούπολης θυμίζουν φρούριο.

Δεκάδες αστυνομικοί ελέγχουν ποιος μπαίνει και ποιος όχι, καθώς η κίνηση γίνεται μόνο με διαπιστεύσεις. Μέσα και έξω από την αυλή του Φαναρίου βρίσκονται δεκάδες τεχνικοί, ιερείς, δημοσιογράφοι, αλλά και πιστοί, που μπόρεσαν να εξασφαλίσουν πρόσβαση στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.