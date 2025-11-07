Πολιτική Σπορ Κυριάκος Μητσοτάκης Νόβακ Τζόκοβιτς Τένις

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήγε στο ΟΑΚΑ για τον Νόβακ Τζόκοβιτς

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε Τζόκοβιτς μαζί με τους παίκτες του Παναθηναϊκού στο T-Center στο ΟΑΚΑ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μπορεί το πρόγραμμα του πρωθυπουργού να ήταν ιδιαίτερα βαρύ το πρωί της Παρασκευής με τη συμμετοχή του στο ενεργειακό συνέδριο στο Ζάππειο να ήταν βαρύ, ωστόσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης φάνηκε να θέλει να αποφορτιστεί παρακολουθώντας έναν αγώνα τένις.

Φωτ. Eurokinissi
Εξάλλου είναι γνωστή η αγάπη του για το άθλημα. Όχι όμως έναν οποιονδήποτε αγώνα τένις αλλά έναν αγώνα του «δικού μας» πλέον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Κάπως έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στις κερκίδες του κλειστού του ΟΑΚΑ, για τους αγώνες του Hellenic Championship που συμμετέχει και ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Δεν είναι λίγες οι προσωπικότητες του αθλητισμού και όχι μόνο οι οποίες βρίσκονται αυτές τις μέρες στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων γενικά για να παρακολουθήσουν αυτό το τουρνουά.

Στην αναμέτρηση του «Νόλε» με τον Χανφμαν, εξίσου εξέχουσες παρουσίες βρέθηκαν στις κερκίδες. Μεταξύ αυτών, πολλοί από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ο Τι Τζέι Σορτς, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, ο Τζέριαν Γκραντ, ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, καθώς και ο Εργκίν Αταμάν με τη σύζυγό του.

Στη θέση δίπλα τους, καθόταν και ο Πρωθυπουργός της χώρας μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος όχι μόνο ήταν κοντά τους, αλλά είχε και μερικές σύντομες συνομιλίες μαζί τους, σε πολύ ευχάριστο και διασκεδαστικό κλίμα αν μη τι άλλο.

Μάρκος Χουζούρης/Eurokinissi

