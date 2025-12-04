Υποχώρησε δρόμος στο Ηράκλειο: Κρατήρας «κατάπιε» παρκαρισμένο αυτοκίνητο μετά τη συνεχή βροχή

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 4 Δεκεμβρίου στο Ηράκλειο, όταν τμήμα του δρόμου υποχώρησε αιφνιδιαστικά λόγω της παρατεταμένης βροχόπτωσης.

Το οδόστρωμα στην οδό Φωτάκη, κάθετα στη λεωφόρο Δημοκρατίας, δεν άντεξε τη μεγάλη ποσότητα νερού που πέφτει αδιάκοπα από το βράδυ της Τετάρτης στην πόλη, με αποτέλεσμα ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο να βρεθεί μέσα σε βαθύ κρατήρα που δημιουργήθηκε μέσα σε λίγα λεπτά.

Παράλληλα, το παρακείμενο οικόπεδο όπου φαίνεται πως έχουν ξεκινήσει εργασίες θεμελίωσης έχει πλημμυρίσει, μετατρεπόμενο σε πραγματική λίμνη, αναφέρει το τοπικό μέσο NeaKriti.

Η συγκέντρωση νερού είναι τόσο μεγάλη που το σημείο θυμίζει «πισίνα», αυξάνοντας τον κίνδυνο για νέα υποχώρηση του εδάφους λόγω της έντονης υδροσυσσώρευσης.

Οι εικόνες από το σημείο καταγράφουν το μέγεθος της ζημιάς και αναδεικνύουν την ευαλωτότητα των υποδομών απέναντι σε παρατεταμένες βροχές, ακόμη κι όταν αυτές δεν συνοδεύονται από καταιγίδες. Το όχημα εγκλωβίστηκε στον κρατήρα, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.