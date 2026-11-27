Η Εθνική Ελλάδας μπήκε σε ακόμα πιο δύσκολη θέση για να βρεθεί στο Κατάρ, μετά την «αυτοκαταστροφική» ήττα από τη Γεωργία με 88-92 στην παράταση.

Η «επίσημη αγαπημένη» πλέον έχει αρνητικό ρεκόρ (4-5) βρίσκεται στην 5η θέση του ομίλου και υπολίπονται μόλις τρείς αγωνιστικές για να ολοκληρωθούν τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Στα άλλα ματς του ομίλου, η Ισπανία επικράτησε με 93-62 του Μαυροβουνίου, ενώ η Πορτογαλία νίκησε την Ουκρανία με 95-90, με αποτέλεσμα τρεις ομάδες να βρίσκονται στο (6-3) και έτσι οι Ίβηρες έχουν μία νίκη περισσότερη από την Εθνική.

Τι χρειαζόμαστε για την πρόκριση;

Οι 3/3 νίκες μπορεί και να μην μας φτάνουν….

Η «γαλανόλευκη» έχει μπορστά της να αντιμετωπίσει τις Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία και θεωρητικά με τρείς νίκες θα πάει στο (7-5) αλλά δεν είναι σίγουρο αν αυτό μας αρκεί. Διότι υπάρχει σενάριο στο οποίο Ισπανία, Ουκρανία και Γεωργία θα κερδίσουν τα υπόλοιπα δύο παιχνίδια τους, πέραν εκείνων απέναντι στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να τερματίσουν όλες στο (8-4) και να ανέβουν στις πρώτες τρεις θέσεις.

Εδώ να σημειώσουμε ότι η Πορτογαλία σε περίπτωση διπλής ισοβαθμίας με την Ελλάδα έχει το πάνω χέρι, λόγω της διαφοράς πόντων στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Μπορούμε και με δύο νίκες αλλά θέλει και τύχη…

Ο συνδιασμός που θα στείλει την Εθνική στα τελικά της διοργάνωσης με δύο νίκες είναι αρκετά περίπλοκος.

Η Ελλάδα αν νικήσει Ισπανία και Γεωργία, την ίδια ώρα η Ουκρανία κάνει 3/3 και παράλληλα Πορτογαλία, Μαυροβούνιο νικήσουν και οι δύο τις Ισπανία, Γεωργία τότε θα είμαστε 3οι με βαθμολογία:

Ουκρανία 9-3

Πορτογαλία 7-5

Ελλάδα 6-6

Γεωργία 6-6

Μαυροβούνιο 6-6

Ισπανία 6-6

Αυτό θα συμβεί διότι υπερτερούμε σε τετραπλή ισοβαθμία χάρη στο 4-2 στις αναμετρήσεις μεταξύ των συγκεκριμένων ομάδων. Φυσικά με μόλις μια νίκη αποχαιρετούμε τη διοργάνωση.

Τι ισχύει στις ισοβαθμίες

Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν πλέον και οι διαφορές πόντων στις αναμετρήσεις με τους άμεσους ανταγωνιστές της Εθνικής.

Ισπανία: Η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 108-106 στο πρώτο παιχνίδι.

Η Ελλάδα είχε επικρατήσει με 108-106 στο πρώτο παιχνίδι. Ουκρανία: Χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον επτά πόντους για να καλύψει την ήττα με 82-76.

Χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον επτά πόντους για να καλύψει την ήττα με 82-76. Γεωργία: Χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον πέντε πόντους στην Τιφλίδα, προκειμένου να καλύψει το 88-92.

Χρειάζεται νίκη με τουλάχιστον πέντε πόντους στην Τιφλίδα, προκειμένου να καλύψει το 88-92. Πορτογαλία: Μειονέκτημα επτά πόντων.

Μειονέκτημα επτά πόντων. Μαυροβούνιο: Πλεονέκτημα 12 πόντων.

Τα παραπάνω αφορούν περιπτώσεις διπλής ισοβαθμίας, καθώς σε πολλαπλή ισοβαθμία συνυπολογίζονται τα αποτελέσματα όλων των εμπλεκόμενων ομάδων.

Η βαθμολογία στον όμιλο μας:

Ισπανία 6-3 Γεωργία 6-3 Ουκρανία 6-3 Πορτογαλία 5-4 Ελλάδα 4-5 Μαυροβούνιο 4-5

Το πρόγραμμα του ομίλου:

4η αγωνιστική (29/11/2026)

Γεωργία – Πορτογαλία

Ουκρανία – Μαυροβούνιο

Ισπανία – Ελλάδα

5η αγωνιστική (26/02/2027)

Πορτογαλία – Ισπανία

Ελλάδα – Ουκρανία

Μαυροβούνιο – Γεωργία

6η αγωνιστική (01/03/2027)