Με τη σύσταση του Μητρώου Ψηφιακών Πλατφορμών Εργασίας, καθίσταται υποχρεωτική η καταγραφή όλων των εργαζομένων σε πλατφόρμες διανομής, τόσο των μισθωτών όσο και των αυτοαπασχολουμένων, γνωστοποίησε στη Βουλή η Νίκη Κεραμέως.

Παρουσιάζοντας το νέο νομοσχέδιο που θεσπίζει κανόνες στη χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, το οποίο εισήχθη νωρίτερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η υπουργός Εργασίας τόνισε πως εώς σήμερα δεν γνωρίζουμε συνολικώς ποιοι είναι ακριβώς εκείνοι που εργάζονται στις πλατφόρμες, καθώς υπάρχουν και οι διαμεσολαβητές και, αυτό ακριβώς είναι που αλλάζει οριστικά με το προωθούμενο νομοσχέδιο.

Περιγράφοντας τη νομοθετική της πρωτοβουλία, εξήγησε πως τόσο οι πλατφόρμες όσο και οι διαμεσολαβητές θα εγγράφονται εφεξής στο Μητρώο και θα δηλώνουν την εργασία όλων όσων εργάζονται μέσω αυτών, ανεξαρτήτως συμβατικού καθεστώτος.

Η Νίκη Κεραμέως ενημέρωσε μάλιστα πως το προς σύσταση Μητρώο προβλέπεται να διαλειτουργήσει με τα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «για τη μεγαλύτερη προστασία όλων», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όσο για τα οφέλη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, η Νίκη Κεραμέως υποστήριξε πως ο εργαζόμενος κερδίζει καθώς «υπάρχει διαφάνεια, προστασία των δεδομένων της Υγείας και της ασφάλειάς του, έχοντας ένα φυσικό πρόσωπο δίπλα του όταν κρίνεται η δουλειά του», αλλά κερδίζουν και οι επιχειρήσεις που κατά την ίδια αποκτούν ένα σαφέστερο ρυθμιστικό πλαίσιο και συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού, όπως και η Πολιτεία με τη συστηματική καταγραφή και μια πιο αποτελεσματική εποπτεία.