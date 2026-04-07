Υποχρεωτικό το κουτί πρώτων βοηθειών στο αυτοκίνητο από τον Ιούνιο - Οδηγίες και πρόστιμα

Νέες υποχρεώσεις για τους οδηγούς φέρνει απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που τίθεται σε ισχύ στις 18 Ιουνίου 2026. Σύμφωνα με την απόφαση Δ30/45652/2026, όλα τα οχήματα στην Ελλάδα, εκτός από τα δίκυκλα, πρέπει να διαθέτουν κουτί πρώτων βοηθειών με συγκεκριμένο υγειονομικό υλικό, κατάλληλο για άμεση χρήση σε περίπτωση ατυχήματος ή έκτακτης ανάγκης.

Το κιβώτιο πρέπει να βρίσκεται σε θέση εύκολα προσβάσιμη, χωρίς να είναι κλειδωμένο ή να περιέχει άλλα αντικείμενα εκτός από το φαρμακευτικό και επιδεσμικό υλικό. Οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί οφείλουν να ανανεώνουν το περιεχόμενο μετά από κάθε χρήση και τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια, με έμφαση τους καλοκαιρινούς μήνες λόγω συνθηκών συντήρησης.

Τι πρέπει να περιέχει το κιβώτιο

Κουβέρτα Διάσωσης (Ισοθερμική) – 210 x 160 cm

Ρολό Ταινίας Στερέωσης (Λευκοπλάστης) – 5m x 2,5 cm

Σετ Αυτοκόλλητων Επιθεμάτων (Τσιρότα) – 14 τεμάχια διαφόρων μεγεθών

Αποστειρωμένοι Ατομικοί Επίδεσμοι (Μικρός, Μεσαίος, Μεγάλος)

Επίθεμα Εγκαυμάτων/Γάζα – 60 x 80 cm

Επιθέματα Πληγών (Κομπρέσες) – 10 x 10 cm, ζεύγη

Έλαστικοί Επίδεσμοι Στερέωσης (Στενός και Φαρδύς)

Τριγωνικός Επίδεσμος Ανάρτησης – 96 x 96 x 136 cm

Ψαλίδι Πρώτων Βοηθειών (Ατραυματικό)

Γάντια μιας χρήσης (Ιατρικά)

Υγρά Μαντηλάκια Καθαρισμού Δέρματος

Ιατρική Μάσκα Προσώπου (τύπου IIR ή FFP2)

Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών

Η μη ύπαρξη ή η ακατάλληλη συντήρηση του κιβωτίου πρώτων βοηθειών τιμωρείται με πρόστιμο 30 ευρώ, σύμφωνα με την παρ. 25 του άρθρου 85 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 5209/2025).