Υποδείξεις από το τουρκικό υπουργείο Άμυνας στον Μητσοτάκη για το casus belli: Δεν απειλούμε κανέναν

Οι δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη από το ΝΑΤΟ για το casus belli όπως και αυτές για τα F-35 προκάλεσαν αντιδράσεις στην Άγκυρα και είναι ενδεικτικές οι απαντήσεις που έδωσε ο Ταγίπ Ερντογάν στη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε μετά το τέλος των εργασιών της Συνόδου της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας.

Σήμερα, το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επανέρχεται στο casus belli και χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά στον κ. Μητσοτάκη αναφέρει πως θα πρέπει να αποφεύγεται ρητορική «που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις».

Η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας

Η χώρα μας υποστηρίζει τη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας και την επίλυση των υφιστάμενων ζητημάτων μέσω εποικοδομητικού διαλόγου και σχέσεων καλής γειτονίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, επαναλαμβάνουμε ότι η αποφυγή ρητορικής που θα μπορούσε να κλιμακώσει τις εντάσεις θα συμβάλει θετικά στις διμερείς σχέσεις και υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά σε όλους ότι οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές.