Υποδοχή νικητή για τον συγκινημένο Akyla: «Ευχαριστώ για την αγάπη σας, δώσαμε ψυχή και αίμα»

Ιδιαίτερα θερμή ήταν ήταν η υποδοχή της ελληνικής αποστολής και του Akyla που μας εκπροσώπησε στη φετινή Eurovision και κατατάχθηκε τελικά στην 10η θέση.



O Akylas εμφανίστηκε εμφανώς συγκινημένος στις πρώτες του δηλώσεις, ευχαριστώντας όλους όσοι, όπως είπε, συνέβαλαν στο να πραγματοποιηθεί το όνειρό του.

«Αυτή τη στιγμή είμαι συναισθηματικά φορτισμένος», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η πρώτη νύχτα μετά την εμπειρία ήταν δύσκολη, καθώς ένιωσε «ένα είδος συνδρόμου εγκατάλειψης». «Ένιωθα ότι όλο αυτό που χτίστηκε τόσο καιρό ξαφνικά θα τελείωνε», είπε χαρακτηριστικά.

«Μου έλεγαν όλοι ευχαριστώ»

Ωστόσο, όπως πρόσθεσε, η υποδοχή του κόσμου τόσο στο αεροδρόμιο όσο και στη Βιέννη ήταν καθοριστική: «Η αγάπη του κόσμου ήταν τόσο μεγάλη… μου έλεγαν όλοι ευχαριστώ. Ήταν απίστευτο αυτό που έλαβα». Ο ίδιος τόνισε ότι θέλει να ανταποδώσει αυτή την αγάπη, λέγοντας: «Σας ευχαριστώ κι εγώ».

Αναφερόμενος στην πορεία του, σημείωσε πως έδωσε το 100% των δυνάμεών του και δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τη συνεργασία με την ομάδα του. «Δουλέψαμε πάρα πολλές ώρες, δώσαμε ψυχή και αίμα», ανέφερε, ευχαριστώντας τους συνεργάτες του, στον Φωκά Ευαγγελινό, την ΕΡΤ και την ευρύτερη ομάδα παραγωγής.



Σε ερώτηση για τα συναισθήματά του, απάντησε ότι το πιο σημαντικό είναι να νιώθει πως έκανε τον κόσμο περήφανο: «Ελπίζω να σας έκανα περήφανους. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με αυτό που κάναμε».

Ο διάλογος με τη μητέρα του

Για τη μητέρα του, αποκάλυψε ότι τα πρώτα της λόγια ήταν καθησυχαστικά και γεμάτα περηφάνια: «Μου είπε να μην αγχώνομαι, ότι ήμουν φοβερός και φανταστικός», ενώ τον αγκάλιασε θερμά.



Ο Ακύλας αναφέρθηκε και στο τραγούδι του, λέγοντας πως ήδη ετοιμάζει νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σύντομα: «Θα μας ταρακουνήσει και θα μας ανεβάσει το καλοκαίρι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι θέλει να προσφέρει θετική ενέργεια στο κοινό.



Σχολιάζοντας την πορεία του στον διαγωνισμό, ανέφερε ότι η προσδοκία που είχε δημιουργηθεί ήταν μεγάλη, εν μέρει και λόγω στοιχημάτων, κάτι που τον έκανε να νιώσει πίεση. «Ένιωσα ότι έπρεπε να λογοδοτήσω», είπε, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι χάρηκε που τόσος κόσμος πίστεψε σε εκείνον.

«Το πιο σημαντικό είναι ότι βρέθηκα στη μεγάλη σκηνή και το απόλαυσα. Θα μείνει χαραγμένο στην καρδιά μου», υπογράμμισε, ευχαριστώντας τον ελληνικό λαό.

«Ανυπομονώ να επιστρέψω στις Σέρρες»

Για την εμπειρία του στον τελικό, έδωσε άριστα στο αποτέλεσμα της δουλειάς του με τον Φωκά Ευαγγελινό, λέγοντας: «Δέκα. Δεν θα άλλαζα τίποτα».

Ολοκληρώνοντας, δήλωσε ότι θα ήθελε να επιστρέψει ξανά στη σκηνή: «Αν με χρειαστείτε ξανά, call me», ενώ εξέφρασε τη συγκίνησή του για την υποδοχή που του επιφύλαξαν οι Σέρρες, τονίζοντας πως ανυπομονεί να επιστρέψει στην πόλη του.



«Δεν τα βάζω κάτω», είπε κλείνοντας, σημειώνοντας ότι θα συνεχίσει να προσπαθεί για μια διεθνή καριέρα. «Η ζωή μου έφερε πολλές κλειστές πόρτες, αλλά δεν σταμάτησα ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

