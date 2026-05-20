Υποκλοπές: Οργή Κακλαμάνη για τις διαρροές από την απόρρητη συνεδρίαση - «Κοινοβουλευτική εκτροπή»

Την έντονη αντίδραση του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη προκάλεσε η διαρροή στον Τύπο αποσπασμάτων από όσα ειπώθηκαν κατά την κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της επιτροπής Θεσμών και την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ.

Ενημερώνοντας τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, τόνισε πως έδωσε ήδη εντολή στην αρμόδια επιτροπή Δεοντολογίας προκειμένου να διεξαγάγει έρευνα για την πηγή των διαρροών και ακολούθως να προχωρήσει στις νόμιμες διαδικασίες, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο άσκησης ποινικής δίωξης. «Είναι μέχρι και ποινικό αδίκημα!», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πρόεδρος της Βουλής απέφυγε να κατονομάσει πρόσωπα και κόμματα. «Εγώ δεν θα κάνω τον ντετέκτιβ. Δεν είμαι δικαστής, ούτε νομικός. Η επιτροπή θα πράξει τα δέοντα. Αυτό που συνέβη είναι κοινοβουλευτική εκτροπή όχι απλώς ευτελισμός», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Ο πρόεδρος του Σώματος επικαλέστηκε το άρθρο 43Α του Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο «οι συζητήσεις για τη δραστηριότητα της Ε.Υ.Π. είναι απόρρητες και τα μέλη της δεσμεύονται να τηρούν το απόρρητο αυτό και μετά τη λήξη της θητείας τους». Κατήγγειλε ακόμη πως καταστρατηγήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας, καθώς δεν τηρήθηκαν οι κανόνες εχεμύθειας.