Υπόνοιες Ερντογάν για προβοκάτσια με ιρανικό πύραυλο: Κοιτάζουμε τι κρύβεται πίσω από την κουρτίνα

Την πρώτη του τοποθέτηση μετά την αναχαίτιση ιρανικού πυραύλου στα Αδανα πραγματοποίησε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στέλνοντας μήνυμα ότι η Άγκυρα κινείται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη σύρει τη χώρα σε ευρύτερη πολεμική σύγκρουση.

Μιλώντας σε γεύμα ιφτάρ και αναφερόμενος στην κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή, ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.

«Στη συγκυρία που βρίσκεται σήμερα η περιοχή μας, πρέπει αφενός να ενισχύσουμε την αδελφοσύνη μας και αφετέρου να προστατεύσουμε την κοινή λογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Άγκυρα αντιμετωπίζει «με μεγάλη προσοχή» τις παγίδες και τις προκλήσεις που επιχειρούν να εμπλέξουν την Τουρκία στον πόλεμο.

«Ως κυβέρνηση κινούμαστε πολύ προσεκτικά απέναντι στα τερτίπια, στις παγίδες και τις προκλήσεις που θέλουν να τραβήξουν τη χώρα μας στον πόλεμο. Δεν εστιάζουμε μόνο στο ορατό κομμάτι των γεγονότων αλλά και σε όσα βρίσκονται πίσω από την κουρτίνα», σημείωσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος αποκάλυψε επίσης ότι οι αρχές λαμβάνουν προληπτικά μέτρα έναντι κάθε πιθανής απειλής που θα μπορούσε να παραβιάσει τον τουρκικό εναέριο χώρο, υπογραμμίζοντας ότι οι εξελίξεις αξιολογούνται μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια.

«Όπως και χθες το βράδυ, λαμβάνουμε τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα έναντι κάθε είδους απειλής που παραβιάζει τον εναέριο χώρο μας».