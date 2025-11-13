Υποψήφια με σταυρό η Διαμαντοπούλου - Γρίφος η εκλογική περιφέρεια

Υποψήφια με σταυρό, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του flash.gr θα κατέβει στις επόμενες εκλογές η Άννα Διαμαντοπούλου.

«Θέλω να κατέβω με σταυρό και θα δούμε πως θα εξελιχθούν τα πράγματα», δήλωσε το πρωί (ΕΡΤnews) η υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να μπαίνει σε λεπτομέρειες για την εκλογική περιφέρεια που θα δώσει τη μάχη. Όπως είπε, δεν είναι κάτι που έχει συζητηθεί ακόμη, δεν έχει γίνει ούτε η Επιτροπή Ψηφοδελτίων (έχει ανακοινωθεί μόνο ο επικεφαλής, Πέτρος Λάμπρου).

Παραδέχτηκε τέλος ότι υπάρχει και μια άποψη ότι θα μπορούσε να ενταχθεί στο Επικρατείας για να εκπροσωπεί το κόμμα στα ΜΜΕ χωρίς περιορισμό, ωστόσο η ίδια προτιμά να δώσει τη μάχη (και) της προσωπικής ψήφου.

Το ρεπορτάζ του Flash.gr

Μια άλλη περίπτωση που συγκεντρώνει τα βλέμματα ως πιθανή επικεφαλής είναι η Άννα Διαμαντοπούλου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα πριν από ένα χρόνο, τα οποία όμως έχουν διαψευστεί από όλες τις πλευρές, ο κ. Ανδρουλάκης είχε προτείνει στην κ. Διαμαντοπούλου την εν λόγω θέση μετά την επανεκλογή του στην αρχηγία του ΠΑΣΟΚ. Η νυν υπεύθυνη Πολιτικού Σχεδιασμού θα είχε όλες τις προδιαγραφές να ηγηθεί του ψηφοδελτίου, θα σηματοδοτούσε την κυβερνησιμότητα που επιθυμεί το ΠΑΣΟΚ, θα προσέλκυε σίγουρα εκλογικές δεξαμενές κεντρώων και κεντροδεξιών ψηφοφόρων, ωστόσο πολλοί θα ερμήνευαν την επιλογή ως σήμα συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, κάτι που η Χαριλάου Τρικούπη δεν επιθυμεί και έχει αποκλείσει.

Από την πλευρά της η ίδια, δίνει την αίσθηση ότι θα προτιμήσει την εκλογή με σταυρό. Εξάλλου -σύμφωνα με πληροφορίες- στις περιφέρειες που θα ήταν πιθανό να κατέβει (έχει ακουστεί για την Α΄ Θεσσαλονίκης ή και για περιφέρειες του λεκανοπεδίου Αττικής) και έχει «μετρηθεί», εμφανίζεται να έχει άνετο προβάδισμα από τους δυνητικούς συνυποψηφίους της.

Μιλώντας πριν δύο ημέρες στο Action24 η κ. Διαμαντοπούλου είπε αρχικά για τον Ευάγγελο Βενιζέλο ότι αποτελεί κορυφαία προσωπικότητα και θα ήταν πολύτιμος για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Διευκρίνισε όμως ότι στη Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει γίνει καμία συζήτηση για ψηφοδέλτια, ενώ για τη δική της υποψηφιότητα τόνισε ότι θα απαντήσει όταν έρθει η ώρα, διότι «δεν πρέπει από μόνοι μας ο καθένας να ανοίγει από ένα θέμα». Στο παρελθόν έχει διατελέσει βουλευτής Α΄ Αθηνών και Κοζάνης.