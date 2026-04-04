Υποψήφιο για Puskas: Ο Γιαννιώτης έβαλε τρομερό γκολ από τη μια εστία στην άλλη και τρέλανε κόσμο

Ο Ανδρέας Γιαννιώτης ενδέχεται να έβαλε το γκολ της χρονιάς στην Τουρκία. Ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και του Ατρομήτου σκόραρε από... την εστία του, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση της Κασιμπάσα, οπού και αγωνίζεται, με την Καϊσέρισπορ, ο 33χρονος τερματοφύλακας αποφάσισε να κάνει το απίθανο. Στο 66ο λεπτό και ενώ είχε την μπάλα λίγο έξω από την περιοχή του, ο Γιαννιώτης έκανε το βολέ και είδε την μπάλα να παίρνει περίεργη τροχιά, να σκάει στην γραμμή της περιοχής και να αιφνιδιάζει τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ο οποίος έπεσε αλλά δεν κατάφερε να αποσοβήσει το τέρμα και έμεινε να κοιτά αποσβολωμένος. Όπως ήταν λογικό οι συμπαίκτες του αλλά και ο ίδιος τρελάθηκαν και ξέσπασαν σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Αυτό το γκολ μπορεί να λάβει υποψηφιότητα ακόμα και για το βραβείο Puskas, αλλά ακόμα και αν δεν γίνει έτσι, σίγουρα θα είναι ένα στιγμιότυπο που δεν θα ξεχάσει ποτέ ο ίδιος.