Υποψήφιος γερουσιαστής στις ΗΠΑ θέλει να επιστρέψει την Αγία Σοφία στους Ορθόδοξους

Να προωθήσει νομοσχέδιο για την επιστροφή της Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία δεσμεύεται, εφόσον εκλεγεί, ο υποψήφιος για τη Γερουσία των ΗΠΑ Μαρκ Λιντς με ανάρτησή του.

Στην ανάρτησή του, ο Λιντς κατηγορεί τον Αμερικανό γερουσιαστή Lindsey Graham ότι «σιώπησε» το 2020, όταν ο ναός «παραδόθηκε στους μουσουλμάνους», και χαρακτηρίζει τη μετατροπή του μνημείου σε τζαμί «μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του χριστιανισμού».

Ο υποψήφιος γερουσιαστής της Νότια Καρολίνα δηλώνει ότι θα καταθέσει νομοσχέδιο με τίτλο «Ο Νόμος για την Επιστροφή της Αγίας Σοφίας στην Εκκλησία» - «Return the Hagia Sophia to the Church Act», το οποίο θα προβλέπει πλήρη απαγόρευση εισαγωγών από την Τουρκία έως ότου η κυριότητα της Αγίας Σοφίας «επιστραφεί στους χριστιανούς».

Επιπλέον ανακοίνωσε ότι, την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ, θα προσκαλέσει Ορθόδοξους, Καθολικούς και Προτεστάντες ιερείς, για να πιέσουν το Κογκρέσο υπέρ της ψήφισής του.

«Όταν εκλεγώ στη Γερουσία, θα αγωνιστώ για να σταματήσω την κατάληψη χριστιανικών ναών από το Ισλάμ», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Ολόκληρη η ανάρτηση

«Υπό την εποπτεία του Lindsey Graham, ο ιστορικός χριστιανικός ναός Αγία Σοφία παραχωρήθηκε στους μουσουλμάνους το 2020 εκ μέρους των Ηνωμένα Έθνη. Αντί να αντιταχθεί στην παράδοση της Αγίας Σοφίας στους μουσουλμάνους, ο Lindsey Graham παρέμεινε σιωπηλός. Δεν απείλησε καν τα Ηνωμένα Έθνη ούτε χρησιμοποίησε την πολιτική του ισχύ απέναντι στην Τουρκία για να αποτρέψει αυτήν την «αρπαγή».

Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αδικίες στην ιστορία του χριστιανισμού. Ο ναός ανήκει στους χριστιανούς και θα επιστραφεί - υπό τη δική μου εποπτεία - σε αυτούς, υπό την ιδιοκτησία της Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήγαγαν αγαθά αξίας 17,52 δισ. δολαρίων από την Τουρκία το 2025. Μόλις εκλεγώ νέος γερουσιαστής της Νότια Καρολίνα, θα καταθέσω νομοσχέδιο που θα απαγορεύει όλες τις εισαγωγές από την Τουρκία έως ότου η Αγία Σοφία επιστραφεί στους χριστιανούς.

Το νομοσχέδιο που θα καταθέσω θα φέρει τον τίτλο «The Return the Hagia Sophia to the Church Act». Θα προσκαλέσω όλο τον χριστιανικό κλήρο (Ορθόδοξους, Καθολικούς και Προτεστάντες) στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου, ώστε να ασκήσουν πίεση στο Κογκρέσο για την ψήφισή του, προκειμένου να απαγορευτούν όλες οι εισαγωγές από την Τουρκία (άνω των 17 δισ. δολαρίων ετησίως) έως ότου η κυριότητα της Αγίας Σοφίας αποδοθεί στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία.

Όταν βρεθώ στη Γερουσία των ΗΠΑ, θα αγωνιστώ για να αποτρέψω την «κατάληψη» χριστιανικών εκκλησιών από το Ισλάμ, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες.»