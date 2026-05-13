Ύποπτο αντικείμενο λίγα μέτρα από τη ΓΑΔΑ - Στο σημείο το ΤΕΕΜ, έκλεισε τμήμα της Αλεξάνδρας

Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 15.00 το μεσημέρι στη ΓΑΔΑ καθώς η φρουρά του Αστυνομικού Μεγάρου εντόπισε ύποπτο αντικείμενο.

Πιο αναλυτικά, πρόκειται για ένα σακίδιο το οποίο εντοπίστηκε στη συμβολή της λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μηλεών. Άμεσα ο χώρος αποκλείστηκε και κλιμάκιο του ΤΕΕΕΜ έφτασε προκειμένου να πραγματοποιήσει τον προβλεπόμενο έλεγχο.

Για λόγους ασφαλείας, βάση του πρωτοκόλλου, έχει κλείσει το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο τμήμα από την οδό Πανόρμου μέχρι και την οδό Δημητσάνας.