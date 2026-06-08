Ύποπτος και για άλλη δολοφονία ομογενούς ο Τζέιμς Δαλαμάγκας: Το δεύτερο έγκλημα στην Αυστραλία

Ύποπτος και για δεύτερη δολοφονία φέρεται να είναι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο για τον φόνο Έλληνα ομογενούς στο Σίδνεϊ που διαπράχθηκε πριν από 27 χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, οι αυστραλιανές Αρχές φαίνεται να εμπλέκουν τον Τζέιμς Δαλαμάγκα σε ένα ακόμα έγκλημα που συνέβη το 1997, τη δολοφονία του 30χρονου ομογενή Τιμ (Ευθύμιου) Βουκελάτου.

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος φέρεται να είναι δεύτερο θύμα της δολοφονικής δράσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα. Φωτό: Flamis.gr

Ο Τιμ Βουκελάτος, ο οποίος εργαζόταν ως πορτιέρης (bouncer) και οικοδόμος, πυροβολήθηκε θανάσιμα πέντε φορές μέσα στο αυτοκίνητό του στο προάστιο Campsie του Σίδνεϊ, τον Νοέμβριο του 1997. Η αστυνομία της Αυστραλίας είχε εκδώσει επικήρυξη για πληροφορίες, θεωρώντας τον Δαλαμάγκα ως βασικό ύποπτο της εκτέλεσης.

Ο Τιμ Βουκελάτος. Φωτό: Flamis.gr

Δύο χρόνια αργότερα, στις 25 Απριλίου 1999, ο Δαλαμάγκας φέρεται να μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλο ομογενή, τον 32χρονο Γιώργο Γιαννόπουλο, πατέρα δύο παιδιών, μέσα σε νυχτερινό κέντρο στο Belmore του Σίδνεϊ, όταν το θύμα προσπάθησε να χωρίσει έναν καβγά.

Αμέσως μετά το έγκλημα του 1999, ο Δαλαμάγκας θεωρείται ότι διέφυγε στην Ελλάδα χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία. Για 27 ολόκληρα χρόνια αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της Αυστραλίας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες της Interpol, των αυστραλιανών αρχών και της ΕΛΑΣ, ο 55χρονος πλέον Τζέιμς Δαλαμάγκας συνελήφθη στο Αίγιο, όπου ζούσε κρυμμένος με το ψεύτικο όνομα «Αντώνης Τζίμας».

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας σε νεαρότερη ηλικία. Φωτό: Glomex/MEGA

Αν και το ένταλμα σύλληψης με το οποίο καταζητούταν διεθνώς αφορούσε τη δολοφονία του Γιαννόπουλου, οι Αρχές της Νέας Νότιας Ουαλίας, τον είχαν σταθερά στην κορυφή της λίστας των καταζητούμενων και για τον φόνο του Βουκελάτου.

Το χρονικό της σύλληψης στο Αίγιο

Ο 55χρονος έπεσε στα χέρια των ελληνικών αρχών, την ώρα που έβγαινε από το κρησφύγετό του στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας την Κυριακή 7 Ιουνίου. Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας επέβαινε σε αγροτικό όχημα μαζί με τη σύντροφό του και τον πατέρα του.



Σύμφωνα με την ιστοσελίδα flamis.gr, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας ακινητοποίησαν το όχημα με το πρόσχημα ενός τυπικού ελέγχου. Ο 55χρονος, ωστόσο, δεν έφερε κανένα έγγραφο και έτσι τον προσήγαγαν για εξακρίβωση στοιχείων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrapress.gr, ο κατηγορούμενος τελικά ομολόγησε τη δολοφονία και αποκάλυψε τα πραγματικά του στοιχεία, ενώ παραδέχθηκε πως όσα χρόνια βρισκόταν στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Αίγιο, δεν είχε εκδώσει ποτέ δελτίο αστυνομικής ταυτότητας. Κατά την έρευνα στην οικία του, οι αστυνομικοί εντόπισαν μία βαλλίστρα, και κάποια έγγραφα τα οποία αξιολογούν.

Φωτ. PATRAPRESS.GR

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος είχε καταφέρει να εξαφανίσει τα ίχνη του αλλάζοντας το όνομά του σε «Αντώνης Τζίμας» και τα τελευταία χρόνια είχε βρει καταφύγιο στην περιοχή Άλσος Αιγιαλείας.

Οι έμπειροι αστυνομικοί της Ασφάλειας Αιγιαλείας, αξιοποιώντας συγκεκριμένες πληροφορίες, παρακολουθούσαν το κρησφύγετό του. Επί τρεις ολόκληρες ημέρες, περίμεναν υπομονετικά τον καταζητούμενο να κάνει το μοιραίο λάθος και να βγει από το σπίτι του. Το λάθος αυτό έγινε την Κυριακή. Μόλις ο Δαλαμάγκας πέρασε την πόρτα, οι άνδρες της Ασφάλειας επενέβησαν αστραπιαία και του πέρασαν χειροπέδες, όπως καταγράφηκε καρέ καρέ σε βίντεο.

Το κρησφύγετο του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αίγιο.

Οι έρευνες και η επικήρυξη

Οι αυστραλιανές Αρχές, σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, είχαν εδώ και χρόνια καταλήξει στην εκτίμηση ότι ο Δαλαμάγκας είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, προστατευόμενος πιθανότατα από έναν στενό κύκλο ανθρώπων.

Μάλιστα, η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει χρηματική αμοιβή ύψους 200.000 δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 123.000 ευρώ) για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.

Το 2003 οι ελληνικές αρχές είχαν αναλάβει τη δίωξη, ωστόσο το έγκλημα βάσει του ελληνικού δικαίου αντιμετώπισε τον κίνδυνο της 20ετούς παραγραφής, γεγονός που ώθησε τις αυστραλιανές Αρχές να ανανεώσουν τις δημόσιες εκκλήσεις τους με σύγχρονα ψηφιακά σκίτσα για το πώς μοιάζει σήμερα.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας φέρεται να χρησιμοποιούσε τα ονόματα «Τζέιμς», «Τζιμ», «Τιμ», «Δημήτριος», «Δημήτρης», «Μήτσος», «Τάκης», «Κάνης», ενώ θεωρείται βέβαιο ότι μιλάει καλά ελληνικά λόγω των χρόνων που έχει ζήσει στην Ελλάδα.