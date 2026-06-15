Υπόθεση Αλ. Δασκαλάκη: Εν κρυπτώ οι απολογίες - Προσωρινά κρατούμενοι ο γιος και ο βοσκός, διαφωνία για τον πατέρα

Υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας, για λόγους ασφαλείας και αποφυγής τυχόν επεισοδίων, οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι, ο 57χρονος πατέρας, κτηνοτρόφος και αυτοδιοικητικός σε δήμο της Μεσσαράς, ο 32χρονος γιος του και ο 59χρονος βοσκός τούς, απολογήθηκαν τελικά την Κυριακή, αντί για τη Δευτέρα, στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες του Cretalive.gr. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο τους τελευταίους μήνες σε σοβαρές ποινικές υποθέσεις, με τους κατηγορούμενους να απολογούνται σε άλλη ημερομηνία απ' αυτή που ανακοινώνεται επισήμως.

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