Ελλάδα Κρήτη

Υπόθεση Αλ. Δασκαλάκη: Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο πατέρα

Ο πατέρας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία.

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Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου που θα αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού σε δήμο της Μεσσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι. Ο 57χρονος, που βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες σε κατ' οίκον περιορισμό  μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, οδηγήθηκε το νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Διαβάζει τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση Δασκαλάκη.

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