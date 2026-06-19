Υπόθεση Αλ. Δασκαλάκη: Σήμερα συνεδριάζει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον 57χρονο πατέρα

Συνεδριάζει σήμερα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο Ηρακλείου που θα αποφανθεί για την ποινική μεταχείριση του 57χρονου πατέρα και αυτοδιοικητικού σε δήμο της Μεσσαράς για την υπόθεση του θανάτου του 49χρονου Αλέκου Δασκαλάκη από το Απεσωκάρι. Ο 57χρονος, που βρισκόταν όλες αυτές τις μέρες σε κατ' οίκον περιορισμό μετά τη διαφωνία εισαγγελέα και ανακρίτριας, οδηγήθηκε το νωρίς το πρωί της Παρασκευής στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου.

Διαβάζει τις νέες εξελίξεις στην υπόθεση Δασκαλάκη.