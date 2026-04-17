Υπόθεση αστυνομικού της Βουλής: «Δικαίωση, η αλήθεια αναδείχθηκε» λέει ο δικηγόρος της 36χρονης

Ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία της πολύκροτης υπόθεσης, γνωστής ως «Υπόθεση του Αστυνομικού της Βουλής», με κατηγορούμενους έναν 46χρονο αστυνομικό της Βουλής και μία 36χρονη αστυνομικό, η οποία είχε διττό ρόλο, τόσο ως κατηγορούμενη όσο και ως υποστηρίζουσα την κατηγορία σε βάρος του πρώτου για σειρά σοβαρών αδικημάτων που φέρεται να διέπραξε εις βάρος της.

Αθώωση της 36χρονης αστυνομικού

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών έκρινε αθώα τη 36χρονη για τις κατηγορίες που αφορούσαν βιασμό ανηλίκων, κατάχρηση ανηλίκων από οικείο πρόσωπο και γενετήσιες πράξεις μεταξύ συγγενών από ανιόντα.

Σύμφωνα με δήλωση του δικηγόρου της Γιάννη Μπαρκαγιάννη, το δικαστήριο έκρινε ότι οι πράξεις αυτές δεν μπορούν να της αποδοθούν, καθώς τελούσε υπό καθεστώς εξαναγκασμού, φόβου και έντονου ψυχικού καταναγκασμού, που δεν της επέτρεπαν να αποφύγει την τέλεση των πράξεων. Αντίθετα, για τον 46χρονο συγκατηγορούμενο, το δικαστήριο υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για σειρά κακουργημάτων.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν τέσσερις φορές ισόβια κάθειρξη, καθώς και επιπλέον ποινή φυλάκισης 80 ετών και 3 μηνών. Η ενοχή του βασίστηκε σε σειρά αποδεικτικών στοιχείων, μεταξύ των οποίων σωματικά ευρήματα, μαρτυρικές καταθέσεις και πορίσματα πραγματογνωμόνων.

«Δικαίωση» για την 36χρονη

Σύμφωνα με την πλευρά της υπεράσπισης, η απόφαση συνιστά ουσιαστική δικαίωση για τη 36χρονη αστυνομικό, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με ιδιαίτερα βαριές κατηγορίες και μια δύσκολη δικαστική διαδικασία.

Όπως επισημαίνεται, παρά τις αντίξοες συνθήκες, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της υπόθεσης. «Η απόφαση αυτή συνιστά μια ουσιαστική δικαίωση για την εντολέα μου, η οποία βρέθηκε αντιμέτωπη με εξαιρετικά βαριές κατηγορίες και μια επίπονη δικαστική διαδρομή. Παρά τις αντίξοες συνθήκες και την ένταση της διαδικασίας, η αλήθεια αναδείχθηκε και η Δικαιοσύνη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων», τονίζει στη δήλωσή του ο συνήγορος υπεράσπισης (και υποστήριξης της κατηγορίας) Γιάννης Μπαρκαγιάννης.