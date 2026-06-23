Πολιτική Δημήτρης Αβραμόπουλος QatarGate Υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπόθεση Αβραμόπουλου: Το αίτημα των βελγικών αρχών διαβιβάστηκε στο υπουργείο Δικαιοσύνης

Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity - Τι δηλώνει ο ίδιος.

Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος / Φωτ.: Eurokinissi
Ο Δημήτρης Αβραμόπουλος / Φωτ.: Eurokinissi
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Χριστόδουλος Σκούντας

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Το αίτημα άρσης ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δημήτρη Αβραμόπουλου προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής Δικαιοσύνης για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντόνιο Παντσέρι, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και προωθείται στη Βουλή.

Ο κ. Αβραμόπουλος καλείται να δώσει εξηγήσεις στη βελγική Δικαιοσύνη για την υπόθεση διαφθοράς Qatargate μέσω της ΜΚΟ Fight Impunity, ενώ ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να επικαλεστεί την βουλευτική ασυλία και κάνει λόγο για απόλυτα αβάσιμο ζήτημα και ζητά πλήρη δικαστική έρευνα της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι, από την έναρξη της έρευνας για το Qatargate, ο ίδιος έχει απορρίψει κάθε υπόνοια παρατυπίας, επιμένοντας ότι όλες οι ενέργειές του ήταν απολύτως νόμιμες.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πολιτική Δημήτρης Αβραμόπουλος QatarGate Υπουργείο Δικαιοσύνης

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