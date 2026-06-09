Υπόθεση Δαλαμάγκα: Οι έρευνες σε Ελλάδα-Αυστραλία, η ζωή στην απομόνωση και ο ρόλος της συντρόφου

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την υπόθεση του Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος συνελήφθη στο Αίγιο έπειτα από πολυετές διεθνές ανθρωποκυνηγητό για τη δολοφονία του ομογενούς επιχειρηματία Γιώργου Γιαννόπουλου στο Σίδνεϊ το 1999.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, η υπόθεση εισέρχεται πλέον σε κρίσιμη νομική φάση, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο έκδοσής του στην Αυστραλία. Σε περίπτωση που αυτό συμβεί, ο 55χρονος αναμένεται να δικαστεί για ανθρωποκτονία, καθώς η αυστραλιανή νομοθεσία δεν προβλέπει παραγραφή για τέτοιου είδους εγκλήματα. Αντιθέτως, εφόσον γίνει δεκτό να δικαστεί στην Ελλάδα ως Έλληνας πολίτης, ανακύπτει το ζήτημα της παραγραφής, καθώς από τη διάπραξη του εγκλήματος έχουν παρέλθει περισσότερα από 25 χρόνια. Η σχετική απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες 40 έως 50 ημέρες.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι οι ελληνικές και αυστραλιανές Αρχές είχαν εντείνει τις έρευνές τους ήδη από το 2024, αναζητώντας ίχνη του σε περιοχές των Δωδεκανήσων και της Πρέβεζας, στο πλαίσιο των προσπαθειών εντοπισμού του.

Ύποπτος και για δεύτερη ανθρωποκτονία

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η αποκάλυψη ότι ο Δαλαμάγκας θεωρείται ύποπτος και για μια δεύτερη δολοφονία στην Αυστραλία. Πρόκειται για την υπόθεση του 30χρονου ομογενούς Τιμ Βουκελάτου, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του το 1997, έχοντας δεχθεί πέντε πυροβολισμούς.

Οι αυστραλιανές Αρχές φέρονται να είχαν συμπεριλάβει τότε τον Δαλαμάγκα στους βασικούς υπόπτους της έρευνας, εξετάζοντας το ενδεχόμενο εμπλοκής του στη συγκεκριμένη εκτέλεση. Το θύμα εργαζόταν ως φύλακας ασφαλείας και οικοδόμος, ενώ η δολοφονία σημειώθηκε σε περιοχή κοντά σε εκείνη όπου δύο χρόνια αργότερα έπεσε νεκρός ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Η ζωή πίσω από τους ψηλούς τοίχους στο Αίγιο

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, ο 55χρονος ζούσε επί χρόνια υπό το όνομα «Αντώνης Τζίμας» σε ιδιαίτερα απομονωμένο σημείο κοντά στο Αίγιο.

Όπως αναφέρουν γείτονες, είχε αγοράσει παλαιά κατοικία την οποία ανακαίνισε πλήρως, δημιουργώντας ένα καλά προστατευμένο οικιστικό συγκρότημα με ψηλή περίφραξη που περιόριζε σημαντικά την ορατότητα από το εξωτερικό. Παράλληλα, διατηρούσε μεγάλο αριθμό σκύλων, οι οποίοι, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, ξεπερνούσαν κάποια περίοδο τα 20.

Η παρουσία τόσων ζώων είχε προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένους κατοίκους να απευθύνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας ελέγχους για τις συνθήκες διαβίωσής τους.

Οι αναφορές για προβλήματα υγείας και οι πολιτικές τοποθετήσεις

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ακόμη ότι ο Δαλαμάγκας μιλούσε συχνά για σοβαρό πρόβλημα υγείας, αναφέροντας ότι έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα. Σύμφωνα με τους ίδιους, εξηγούσε πως η επιλογή να εγκατασταθεί σε χωριό της Αχαΐας συνδεόταν με τις συστάσεις των γιατρών να ζει σε περιβάλλον με καθαρό αέρα.

Παρά τη διακριτική ζωή του, δεν απέφευγε τις κοινωνικές επαφές. Μαρτυρίες κατοίκων αναφέρουν ότι κατά καιρούς εξέφραζε πολιτικές απόψεις που τοποθετούνταν στον χώρο της ακροδεξιάς, διατυπώνοντας θετικά σχόλια για τη Χρυσή Αυγή.

Ο ρόλος της συντρόφου του

Καθοριστικό πρόσωπο στην υπόθεση φαίνεται να αποτελεί η 46χρονη σύντροφός του, φιλόλογος στο επάγγελμα, με την οποία διατηρούσε σχέση για περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Δαλαμάγκας φέρεται να είχε πείσει τη γυναίκα ότι κρυβόταν επειδή φοβόταν για τη ζωή του, υποστηρίζοντας ότι ο αδελφός του είχε δολοφονηθεί. Συγγενικά της πρόσωπα περιγράφουν κατάσταση απόλυτου αιφνιδιασμού, τονίζοντας ότι αγνοούσαν πλήρως το παρελθόν και τις κατηγορίες που βάραιναν τον 55χρονο.

Μάλιστα, το αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε ήταν καταχωρημένο στο όνομα της συντρόφου του, γεγονός που αναδεικνύει τον βαθμό εμπιστοσύνης και στήριξης που υπήρχε στη σχέση τους.

«Τη θεωρεί γυναίκα του, αλλά δεν έχει χαρτιά, δεν έχει τίποτα. Καταρχήν, πώς είναι η αδερφή μου; Τι γίνεται, Παναγία μου; Έφυγε δυο μέρες για να δει τι γίνεται που ήταν άρρωστος ο πατέρας του, και τώρα ακούω αυτό. Αύριο κανονικά θα έπρεπε να 'ναι στη δουλειά της. Και τώρα ακούω ότι είναι στα δικαστήρια. Θα τρελαθώ. Το αυτοκίνητο είναι δικό της. Όταν αρρώστησε ο Αντώνης, που ήταν με τον καρκίνο και πέθαινε, επειδή του συμπαραστάθηκε, της είπε "θα σου γράψω, γιατί είσαι η μάνα μου, η γυναίκα μου, η αδερφή μου, η ερωμένη μου''. Είχαν γνωριστεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, εκεί που δούλευε», είπε από την πλευρά της η αδελφή της συντρόφου του Δαλαμάγκα.

«Κόντεψαν να με σκοτώσουν» - Τι λέει η μητέρα του 55χρονου

Λίγες ώρες μετά τη σύλληψή του, η μητέρα του 55χρονου προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις, υποστηρίζοντας ότι ο γιος της κατηγορείται άδικα και ότι το περιστατικό του 1999 συνδέεται με κατάσταση αυτοάμυνας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον θάνατο άλλου γιου της το 1998 στην Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι η οικογένεια βρέθηκε στο στόχαστρο εγκληματικών ενεργειών και ότι ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε δεχθεί επανειλημμένες απειλές και απόπειρες σε βάρος της ζωής του. «Έζησα 3 απόπειρες δολοφονίες του Τζέιμς μετά τον θάνατο του Παναγιώτη μου, και εμένα κόντεψαν να με σκοτώσουν. Πάλεψα στα δικαστήρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα υποστήριξε επίσης ότι ο γιος της είχε βρεθεί σε κατάσταση άμυνας, απορρίπτοντας τις κατηγορίες εις βάρος του. «Αυτός ήτανε σε άμυνα και το παιδί μου γλίτωσε από του χάρου τα δόντια εκείνο το βράδυ. Τον έχουνε κατηγορήσει άδικα», δήλωσε.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορές σε πρόσωπα και περιστατικά που, όπως είπε, συνδέονται με την υπόθεση του θανάτου του Παναγιώτη Δαλαμάγκα, ενώ μίλησε και για τον ρόλο τρίτων προσώπων, όπως τους αποδίδει η ίδια. «Λυπάμαι και αυτήν τη μάνα που έχασε τον γιο της», ανέφερε κλείνοντας, αναφερόμενη στην άλλη πλευρά της υπόθεσης.