Υπόθεση Γιακουμάκη: Το μυστηριώδες γράμμα του 39χρονου πριν τη δολοφονία - Το χρονικό του εγκλήματος

Τραγικό τέλος δόθηκε στην εξαφάνιση της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στο Ηράκλειο, καθώς το απόγευμα της Τετάρτης (22/4) εντοπίστηκε δολοφονημένη στο αυτοκίνητό της κοντά στην Αγία Βαρβάρα Ηρακλείου.

Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα, εξετάζοντας όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, ο οποίος αυτοκτόνησε πριν προλάβει να δώσει νέα κατάθεση.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα ευρήματα, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι ο 39χρονος είχε οργανώσει τη συνάντηση με την 43χρονη, την οποία φέρεται να οδήγησε σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, όπου και την πυροβόλησε μέσα στο όχημά της.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο προμελέτης, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί το όπλο της δολοφονίας.

Το μεσημέρι της Παρασκευής η κηδεία της Ελευθερίας

Σημειώνεται πως το «τελευταίο αντίο» στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα το πουν η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της το μεσημέρι της Παρασκευής (24/4).

Η κηδεία της 43χρονης θα τελεστεί στις 13:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες. Η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου να της αποδοθεί ο τελευταίος αποχαιρετισμός, μέσα σε βαρύ πένθος.

Το μυστηριώδες γράμμα

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών βρίσκεται επίσης ένα γράμμα που φέρεται να είχε στείλει ο 39χρονος περίπου έναν με δύο μήνες πριν το έγκλημα, σε μια γυναίκα του περιβάλλοντός του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο γράμμα ζητούσε να μην ανοιχτεί άμεσα. Η παραλήπτρια σεβάστηκε την επιθυμία του και το διάβασε μετά την τραγική εξέλιξη της υπόθεσης.

Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, στο συγκεκριμένο γράμμα ο 39χρονος φέρεται να εξέφραζε σκέψεις αυτοκτονίας, στοιχείο που εξετάζεται προσεκτικά από τις Αρχές, καθώς ενδέχεται να δίνει εικόνα της ψυχολογικής του κατάστασης πριν από τα γεγονότα, όπως αναφέρει το patris.gr.

Οι έρευνες συνεχίζονται και σε επίπεδο ψηφιακών δεδομένων, με τις Αρχές να αναμένουν το «άνοιγμα» των κινητών τηλεφώνων των εμπλεκομένων, το οποίο εκτιμάται ότι θα ρίξει περισσότερο φως στις τελευταίες επικοινωνίες και κινήσεις πριν το έγκλημα.

Το χρονικό της δολοφονίας

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, ο 40χρονος πρώην σύντροφός της είχε συναντηθεί με την άτυχη γυναίκα το πρωί της Κυριακής 19 Απριλίου, περίπου στις 11:00-11:10, ενώ κινούνταν με μοτοσικλέτα. Η συνάντηση έγινε κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή της Σταυρακιανής Καμάρας, κοντά στις Δαφνές, όπου διέμενε η ίδια.

Λίγη ώρα αργότερα, περίπου στις 12:00, ο άνδρας καταγράφεται να κινείται πεζός σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της Εθνικής Οδού Ηρακλείου-Μοιρών. Από εκεί κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο σπίτι του, στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητό του, μάρκας Smart, και επέστρεψε στο σημείο κοντά στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε με το όχημα Honda CR-V που χρησιμοποιούσε η Ελευθερία Γιακουμάκη και κατευθύνθηκε προς την Εθνική Οδό Ηρακλείου-Μοιρών, προς την Αγία Βαρβάρα.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, σε σημείο κοντά σε βενζινάδικο, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, εγκατέλειψε το όχημα της γυναίκας. Στις 13:13 καταγράφεται να εισέρχεται σε χώρο από όπου κάλεσε ταξί και επιβιβάστηκε σε αυτό, επιστρέφοντας στη Σταυρακιανή Καμάρα, όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο.

Εκεί, επιβιβάστηκε εκ νέου στο Smart και περίπου στις 14:00 έφυγε από το σημείο.

Την έβαλε νεκρή στα πίσω καθίσματα

Η τραγική κατάληξη της υπόθεσης αποκαλύφθηκε σήμερα, Τετάρτη 22 Απριλίου, περίπου στις 17:20, όταν στο πλαίσιο ερευνών από αστυνομικούς, σε συνεργασία με ειδικές ομάδες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηρακλείου, εντοπίστηκε το όχημα.

Στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρέθηκε νεκρή η Ελευθερία Γιακουμάκη, η οποία, σύμφωνα με τα στοιχεία, είχε πυροβοληθεί μέσα στο όχημα με χρήση πυροβόλου όπλου. Μάλιστα, φαίνεται να την έχει πυροβολήσει στα μπροστινά καθίσματα και στη συνέχεια ο ίδιος να την τοποθέτησε στα πίσω μπρούμυτα.

Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας Γιακουμάκη εντοπίστηκε ένας κάλυκας διαμετρήματος 9 mm, ενώ συνολικά κατά τη διάρκεια των ελέγχων σε σπίτια και χώρους επαγγελματικής χρήσης του 40χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ένας αυτοσχέδιος λειτουργικός μηχανισμός εκτόξευσης φυσιγγίων τύπου, μήκους 14 εκατοστών

66 πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια διαμετρήματος cal 12

μία κυνηγετική φυσιγγιοθήκη που είχε 30 πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια διαμετρήματος cal 12

5 πλήρη κυνηγετικά φυσίγγια διαμετρήματος cal 12

μία επαναληπτική καραμπίνα (όπλο αυτοχειρίας)

ένα πυροδοτημένο κυνηγετικό φυσίγγιο διαμετρήματος cal 12 και δύο πλήρη φυσίγγια κυνηγετικού όπλου (εντός όπλου αυτοχειρίας)

75 πλήρη φυσίγγια 9 mm

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο τόπος και ο χρόνος τέλεσης του εγκλήματος εντοπίζονται στην περιοχή κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στη Σταυρακιανή Καμάρα Δαφνών Ηρακλείου, κατά το χρονικό διάστημα 10:58 έως 11:07 το πρωί της 19ης Απριλίου, όταν δηλαδή ο δράστης συναντήθηκε με την άτυχη γυναίκα.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, καθώς στο σημείο έχει σπεύσει συνεργείο της διεύθυνσης εγκληματολογικών ερευνών και ιατροδικαστής για να εξετάσει την νεκρή.