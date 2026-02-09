Υπόθεση Έπσταϊν: Η Μάξγουελ επικαλέστηκε το δικαίωμα σιωπής - «Αν ο Τραμπ της δώσει χάρη θα μιλήσει»

Το «δικαίωμα της σιωπής» επικαλέστηκε η σύντροφος και συνεργός τουΤζέφρι Έπσταϊν, Γκισλέιν Μάξγουελ, η οποία αρνήθηκε όπως ήταν αναμενόμενο, να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Η προγραμματισμένη ακρόασή της διήρκησε κάτι λιγότερο από μια ώρα με τον Ρεπουμπλικάνο πρόεδρο της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, να την ολοκληρώνει καθώς η κατηγορούμενη δεν δεχόταν ερωτήσεις.

«Όπως προβλεπόταν, η Γκισλέιν Μάξγουελ επικαλέστηκε την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις», σημείωσε ο Κόμερ στους δημοσιογράφους που περίμεναν έξω από την αίθουσα καθώς η διαδικασία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται ότι, η Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος εγγυάται το δικαίωμα κάποιου να αρνηθεί να μιλήσει για να μην αυτοενοχοποιηθεί. Παράλληλα, ο Κόμερ προσέθεσε ότι «ο δικηγόρος της Μάξγουελ τόνισε ότι η πελάτισσά του θα απαντούσε στις ερωτήσεις μόνο εάν λάμβανε χάρη από τον πρόεδρο Τραμπ».

«Ήθελε να στείλει μήνυμα στον Τραμπ»

Η Μέλανι Στάνσμπερι, εκπρόσωπος των Δημοκρατικών από το Νέο Μεξικό, η οποία παρευρέθηκε στην ακρόαση της Επιτροπής, δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Είναι σαφές ότι εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία όχι μόνο για να κάνει εκστρατεία υπέρ της απονομής χάρης, όπως συνηθίζει, αλλά και για να στείλει ένα άμεσο μήνυμα, το οποίο ελπίζει ότι όσοι παρακολουθούν την κατάθεση θα μεταφέρουν στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών: ότι η σιωπή της μπορεί να εξαγοραστεί μέσω της χάρης».

«Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει απευθείας στον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ», πρόσθεσε.

Αξίζει να τονιστεί ότι η 64χρονη Μάξγουελ επιδιώκει την ανατροπή της καταδίκης της, υποστηρίζοντας ότι αυτή είναι άδικη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνώριζε τον Τζέφρι Έπσταϊν, ωστόσο υποστηρίζει ότι είχε έρθει σε ρήξη μαζί του πολύ πριν από τον θάνατό του στη φυλακή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών αρνείται διαχρονικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή αδικοπραγία σε σχέση με τα εγκλήματα του Έπσταϊν.