Υπόθεση Έπσταϊν: «Έφοδος» σε σπίτια στη Βρετανία στο πλαίσιο ερευνών για Μάντελσον

Η βρετανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (6/2) τη διεξαγωγή ερευνών σε δύο διευθύνσεις κατοικιών στο πλαίσιο έρευνας για παράβαση καθήκοντος σε δημόσιο αξίωμα, μετά από αναφορές που αφορούν τον πρώην πρεσβευτή του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον.

Οι αποκαλύψεις για τις σχέσεις του Μάντελσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα, Τζέφρι Έπσταϊν, έχουν προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις και επικρίσεις για τον διορισμό του στη θέση του πρεσβευτή το 2024 από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Πιο συγκεκριμένα, ο Στάρμερ ζήτησε συγγνώμη χθες από τα θύματα του Έπσταϊν, δηλώνοντας μετανιωμένος για τον διορισμό του Μάντελσον, ο οποίος υπήρξε στενός φίλος του σεξουαλικού εγκληματία, που βρέθηκε νεκρός στη φυλακή πριν από την έναρξη της δίκης του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι σήμερα εκτέλεσε έρευνες σε δύο διευθύνσεις, μία στο Γουιλσάιρ, στη νότια Αγγλία, και μία στο Κάμντεν του Λονδίνου. Ωστόσο, η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν έχει συλλάβει το άτομο που εμπλέκεται στην έρευνα, το οποίο είναι 72 ετών, χωρίς να αποκαλύψει το όνομά του, αν και σύμφωνα με πηγές, το πρόσωπο αυτό φέρεται να είναι ο Πίτερ Μάντελσον.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ