Υπόθεση Γιαϊλαλί: Τι απάντησε ο Πλεύρης για το ενδεχόμενο απέλασης του ποντιακής καταγωγής ακτιβιστή

Στην υπόθεση του Γιάννη - Βασίλη Γιαϊλαλί, του Τούρκου υπηκόου με ελληνική καταγωγή, ο οποίος κινδυνεύει με απέλαση στη γείτονα, αναφέρθηκε από βήματος της Βουλής ο Θάνος Πλεύρης.

Απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του Δημήτρη Νατσιού, ο οποίος κατήγγειλε πως η ενδεχόμενη απέλαση του ακτιβιστή με τις ποντιακές ρίζες είναι «ακατανόητη» και «ανάλγητη», ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου τόνισε πως η διαδικασία χορήγησης ασύλου είναι συγκεκριμένη και πως ο εκάστοτε υπουργός μπορεί να παρέμβει μόνο όταν εκδοθεί η απόφαση β’ βαθμού, προσφεύγοντας στα διοικητικά δικαστήρια.

«Έχω ζητήσει ενημέρωση και αναλόγως της απόφασης στον β΄ βαθμό θα ζητήσω το σύνολο του φακέλου για να εξετάσω αν θα ασκήσω τα δικαιώματά μου. Θα πρέπει να δω το σκεπτικό του β’ βαθμού και επ΄ αυτής της απόφασης να δω αν θα ασκήσω τα δικαιώματα μου», ανέφερε αρχικώς ο Θάνος Πλεύρης, ενημερώνοντας το Σώμα πως η αρχική απορριπτική απόφαση για χορήγηση ασύλου, οφείλεται στο γεγονός ότι ο Γιαϊλαλί φέρεται να έχει διαπράξει «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», καθώς συμμετείχε όταν υπηρετούσε τη στρατιωτική του θητεία στους κομάντος των Τούρκων σε επιχειρήσεις σε κουρδικά χωριά.

«Αυτές οι καταγγελίες προέρχονται από τους Τούρκους. Μην τους πιστεύετε!», απάντησε τότε ο Δημήτρης Νατσιός. «Επτά χρόνια είναι στην Ελλάδα χωρίς χαρτιά. Η επιστροφή του στη χώρα αυτή ισοδυναμεί με θάνατο. Η Ελλάς είναι μικρή χώρα για να διαπράξει τέτοια ατιμία», υποστήριξε ο πρόεδρος της ΝΙΚΗΣ.

«Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο στον φάκελο της αίτησης ασύλου που να συνδέεται με πληροφορίες που προέρχονται από τις τουρκικές Αρχές. Άλλωστε οι τουρκικές Αρχές δεν αποδέχονται ότι ο στρατός τους έχει διαπράξει εγκλήματα, όλα είναι στις αφηγηματικές καταθέσεις του ίδιου του αιτούντος», ανταπάντησε ο Θάνος Πλεύρης.

«Η πρόθεσή μου είναι να προσφύγω, αλλά για να προσφύγω, θα πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια ότι όταν ήταν κομάντο των τουρκικών δυνάμεων, πριν συλληφθεί από τους Κούρδους - γιατί συνελήφθη και ακολούθησε όλη αυτή η μεταμέλεια - δεν έκανε πράξεις εις βάρος των Κούρδων», διευκρίνισε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σημειωτέον πως ο Γιάννης Βασίλης Γιαϊλαλί, ο οποίος ζει στην Ελλάδα από το 2019, τονίζει πως στην Τουρκία εκκρεμούν 13 ενεργές υποθέσεις εναντίον του, καθώς και εντάλματα σύλληψης.