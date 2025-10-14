Υπόθεση κακοποίησης στα Χανιά: Καταδικάστηκαν μητέρα και πατριός - Συγκλονίζει η κατάθεση της κόρης

Η υπόθεση κακοποίησης δύο ανήλικων παιδιών στα Χανιά από τη μητέρα και τον πατριό τους εκδικάστηκε την Τρίτη στο Εφετείο Πλημμελημάτων Χανίων, το οποίο έκρινε και πάλι ενόχους τους δύο κατηγορούμενους, επικυρώνοντας την πρωτόδικη απόφαση. Οι κατηγορίες αφορούσαν ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη από κοινού και κατ’ επανάληψη, καθώς και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το τοπικό μέσο zarpanews.gr, η υπόθεση είχε αποκαλυφθεί τον Μάιο του 2019, όταν η τότε 15χρονη κόρη πήγε στο σχολείο με μώλωπες και κουκούλα, προσπαθώντας να κρύψει το κουρεμένο της κεφάλι. Η εικόνα της ανήλικης ανησύχησε τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία ενημέρωσε άμεσα τις αρχές. Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που ακολούθησε, η ανήλικη και ο αδελφός της εντοπίστηκαν κλειδωμένοι μέσα στο διαμέρισμα όπου ζούσαν με τη μητέρα και τον πατριό τους.

Τα δύο παιδιά απομακρύνθηκαν αμέσως από το κακοποιητικό περιβάλλον, ενώ η επιμέλεια ανατέθηκε στον βιολογικό τους πατέρα, που διέμενε εκτός Χανίων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να ξεκινήσουν μια νέα, ασφαλή ζωή.

Η 21χρονη σήμερα κοπέλα εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου και συγκλόνισε το ακροατήριο περιγράφοντας τον εφιάλτη που βίωνε μαζί με τον αδελφό της.

Η 48χρονη μητέρα και ο 56χρονος πατριός καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης δύο ετών και πέντε μηνών και τριών ετών και πέντε μηνών αντίστοιχα, οι οποίες είναι μετατρέψιμες προς 5 ευρώ την ημέρα. Επιπλέον, τους επιβλήθηκαν δικαστικά έξοδα ύψους 2.500 ευρώ.