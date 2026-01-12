Υπόθεση κακοποίησης στη Μεσαρά: Ώρα απολογίας για τον 54χρονο πατέρα

Στο Δικαστικό Μέγαρο αναμένεται να βρεθεί σήμερα Δευτέρα (12/1) ο 54χρονος πατέρας, ο οποίος κατηγορείται ότι βίαζε και κακοποιούσε τις δύο κόρες του στη Μεσαρά. Ο κατηγορούμενος θα απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας, αντιμετωπίζοντας βαρύ κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της 24χρονης κόρης του, η οποία είναι άτομο με αναπηρία, καθώς και για γενετήσιες πράξεις σε ανήλικο, σωματικές βλάβες και απειλές.

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή απολογήθηκε η 42χρονη μητέρα, η οποία κατηγορείται για σωματικές βλάβες. Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους, που περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και την απαγόρευση προσέγγισης των παιδιών της.

Στο πλευρό των δύο γονιών βρίσκονται συγγενικά τους πρόσωπα, τα οποία υποστηρίζουν ότι δεν υπήρξε καμία κακοποιητική συμπεριφορά σε βάρος των παιδιών. Και οι δύο κατηγορούμενοι αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις, κάνοντας λόγο για αβάσιμες καταγγελίες.

«Δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό» λένε οι δικηγόροι του ζευγαριού

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που να στηρίζουν τις βαριές κατηγορίες. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του ζευγαριού, Λευτέρης Κάρτσωνας, υπάρχουν μάρτυρες που θα καταρρίψουν τις κατηγορίες, ενώ έκανε λόγο για υποβολιμαίες καταγγελίες λόγω της ψυχολογικής ευαλωτότητας των παιδιών.

Από την πλευρά του, ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης, Γιάννης Χατζηδάκης, δήλωσε ότι η υπεράσπιση διαθέτει συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα που, όπως υποστηρίζει, αποδεικνύουν ότι οι καταγγελίες δεν ευσταθούν.

Στη δικογραφία που σχηματίστηκε από την Ασφάλεια Ηρακλείου περιγράφεται, σύμφωνα με τις Αρχές, η σεξουαλική, σωματική και ψυχική κακοποίηση των κοριτσιών, ενώ γίνεται αναφορά και σε άλλα άτομα που φέρονται να σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να έχουν ταυτοποιηθεί.