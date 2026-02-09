Κατασκοπεία στις ΕΔ: Ο σμήναρχος, ο «Στίβεν» και η μυστική συνάντηση σε εστιατόριο του Πειραιά

Με καταιγιστικό ρυθμό αποκαλύπτονται οι λεπτομέρειες της υπόθεσης κατασκοπείας που συγκλονίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις, με πρωταγωνιστή έναν 54χρονο σμήναρχο της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο αξιωματικός φέρεται να διαβίβαζε άκρως απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα στην Κίνα, μέσω ξένου προσώπου με το οποίο είχε έρθει σε επαφή, έναντι χρημάτων.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την κατάθεση του αξιωματικού, ο άνθρωπος που τον στρατολόγησε και αποτελούσε τον σύνδεσμό του χρησιμοποιούσε το όνομα «Στίβεν», αν και τα στελέχη της ΕΥΠ διατηρούν ισχυρές επιφυλάξεις για το αν πρόκειται για το πραγματικό του όνομα ή για ένα επιχειρησιακό ψευδώνυμο.

Οι συναντήσεις τους γίνονταν στην Αθήνα και στο Πεκίνο, ενώ αντάλλασσαν κρυπτογραφημένα μηνύματα. Στην αρχή, οι πληροφορίες που του έστελνε ήταν σχετικά ασήμαντες, όπως γεωπολιτικές μελέτες, με αμοιβή 500 έως 600 ευρώ, όπως αποκάλυψε η ΕΡΤ. Η επαφή τους ξεκίνησε το 2025 με μια κρίσιμη συνάντηση σε γνωστό εστιατόριο στον Πειραιά.

Στη συνέχεια, όμως, η πρόσβαση του σμήναρχου επεκτάθηκε σε απόρρητα στρατιωτικά έγγραφα, ενώ φέρεται να λάμβανε 5.000 ευρώ το μήνα ή 15.000 ευρώ ανά τρίμηνο μέσω ψηφιακού πορτοφολιού.

Η φερόμενη παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε από τα ψηφιακά ίχνη που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβαση σε απόρρητα αρχεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες όπως ασφάλεια πληροφοριών, κρυπτογράφηση, επιδόσεις συμμαχικών αεροσκαφών (π.χ. F-35) και δόγματα τακτικών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Έρευνα στο δίκτυο επαφών του σμήναρχου

Οι Αρχές ερευνούν πλέον ολόκληρο το δίκτυο επαφών του σμήναρχου, καθώς θεωρείται ότι δεν αποτελούσε την κορυφή του κύκλου. Στο υψηλότερο επίπεδο φέρεται να βρίσκεται μια γυναίκα, η οποία τον προσέγγισε και τον έπεισε να διαβιβάσει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί πώς και πότε ήρθε σε επαφή με τον φερόμενο Κινέζο πράκτορα.



Ο σμήναρχος οδηγήθηκε την Παρασκευή στο Αεροδικείο και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ αναμένεται να απολογηθεί σε στρατιωτικό εισαγγελέα. Οι Αρχές παρακολουθούν στενά τις επαφές του και το επίπεδο ασφάλειας των πληροφοριών στις οποίες είχε πρόσβαση, καθώς οι αποκαλύψεις φέρνουν στο φως ευαίσθητα στοιχεία για την ελληνική Πολεμική Αεροπορία και τις διεθνείς στρατιωτικές συμμαχίες.