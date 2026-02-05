Υπόθεση κατασκοπείας: Τα ψηφιακά ίχνη και το προφίλ του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

Μια πρωτοφανή, μυστηριώδη και εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση, με σαφείς προεκτάσεις για την εθνική ασφάλεια, βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες, μετά τη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων που κατηγορείται για κατασκοπία.

Το πρωί της Πέμπτης έγινε γνωστή, μέσω επίσημης ανακοίνωσης του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, η σύλληψη ανώτερου αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας για υπόθεση κατασκοπείας με σοβαρές προεκτάσεις για την εθνική ασφάλεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ανώτερο αξιωματικό, περίπου 50 ετών, ο οποίος έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης, σε μονάδες της ΠΑ, και λόγω της επιτελικής του θέσης τα τελευταία χρόνια, είχε πρόσβαση σε διαβαθμισμένα αρχεία και κρίσιμα δεδομένα που αφορούσαν το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.

Το λάθος που τον πρόδωσε

Η φερόμενη παράνομη δράση του αποκαλύφθηκε μέσω των ψηφιακών «ιχνών» που άφηνε κατά τη χρήση κωδικών QR για την πρόσβασή του σε απόρρητα αρχεία. Μέσω αυτής της μεθόδου, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να επιχειρούσε τη μετάδοση ιδιαίτερα ευαίσθητων στοιχείων τηλεμεταφορών και επικοινωνιών του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ προς το Πεκίνο.

Η παρακολούθησή του έγινε πιο στενή τις τελευταίες δέκα ημέρες, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι ετοιμαζόταν να διαβιβάσει νέο όγκο δεδομένων. Όταν το αρμόδιο κλιμάκιο μετέβη για τη σύλληψή του, φέρεται να ήταν έτοιμος να αποστείλει πληροφορίες, αφήνοντας πίσω του ψηφιακά ίχνη που επιβεβαίωσαν τη δραστηριότητά του.

Κίνητρο τα χρήματα – Εξετάζεται εμπλοκή και άλλων προσώπων

Ως βασικό κίνητρο φέρονται τα χρηματικά ανταλλάγματα, ενώ εξετάζεται αν το εν λόγω στέλεχος της Πολεμικής Αεροπορίας προσπάθησε να στρατολογήσει και άλλα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η υπόθεση κατασκοπείας χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρή, καθώς οι πράξεις που του αποδίδονται εμπίπτουν στις αυστηρότερες διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα. Παράλληλα, δεν αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων εν ενεργεία στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στο μικροσκόπιο μπαίνει και το ενδεχόμενο συμμετοχής αποστράτων.

Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι η έρευνα θα συνεχιστεί σε βάθος, χωρίς καμία πρόθεση επιείκειας ή συγκάλυψης, καθώς η φερόμενη διαρροή πληροφοριών εξέθετε τη χώρα και έθετε σε σοβαρό κίνδυνο την αξιοπιστία της Ελλάδας εντός της Συμμαχίας.

Η ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ

Στην επίσημη ανακοίνωσή του, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας αναφέρει: «Την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, τις πρωινές ώρες, οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές προέβησαν στη σύλληψη στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων. Η εν λόγω σύλληψη έλαβε χώρα εντός στρατιωτικού χώρου, σε συνεργασία και συντονισμό με λοιπές κρατικές υπηρεσίες (παρουσία εξουσιοδοτημένου εισαγγελικού οργάνου), κατόπιν σαφών ενδείξεων τέλεσης αξιόποινων πράξεων σύμφωνα με τον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα, δηλαδή συλλογής και μετάδοσης μυστικών πληροφοριών στρατιωτικής σημασίας σε τρίτους, με κίνδυνο την πρόκληση βλάβης στα εθνικά συμφέροντα».