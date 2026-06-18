Νέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της 11χρονης Λιανά, που συγκλόνισε τη Γαλλία, φέρνουν στο φως μια ιδιαίτερα ανησυχητική πτυχή της δράσης του βασικού υπόπτου.

Ο Ζερόμ Μπαρέλα, που βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονία της ανήλικης, φέρεται να διατηρούσε επί μήνες στενή διαδικτυακή επικοινωνία με ένα 13χρονο κορίτσι μέσω Snapchat, ανταλλάσσοντας μηνύματα που σήμερα εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή από τις Αρχές.

Την ίδια ώρα, αποκαλύπτεται ότι η διαδικτυακή δραστηριότητά του είχε ήδη προκαλέσει ανησυχία στις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς είχαν προηγηθεί αναφορές που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στις γαλλικές αρχές, χωρίς ωστόσο να οδηγήσουν σε δικαστική έρευνα.

Τα επίμονα μηνύματα προς τη 13χρονη



Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το BFMTV, η επικοινωνία του Μπαρέλα με τη 13χρονη ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2025 με φαινομενικά αθώες ερωτήσεις για την καθημερινότητά της.

Σταδιακά όμως, τα μηνύματα απέκτησαν πιο προσωπικό χαρακτήρα. Ο 40χρονος επιχειρούσε να εμφανιστεί ως πρόσωπο εμπιστοσύνης, σχολιάζοντας τη συναισθηματική κατάσταση της ανήλικης και προτρέποντάς την να περνά χρόνο μαζί του.



Η συνομιλία που προκαλεί ανατριχίλα

Ζερόμ Μπαρέλα: «Ακόμα δεν κοιμάσαι;»



13χρονη: ——



Ζερόμ Μπαρέλα: «Τί θα κάνεις σήμερα;»



Καθώς οι συνομιλίες προχωρούσαν, ο 40χρονος φέρεται να επιχειρούσε να αποκτήσει πιο προσωπική σχέση με την ανήλικη.



Ζερόμ Μπαρέλα: «Ξέρω ότι όταν δεν είσαι καλά έχεις την τάση να κλείνεσαι στον εαυτό σου».



13χρονη: «Είμαι καλά».



Ζερόμ Μπαρέλα: «Αν χρειάζεσαι να ξεχαστείς, θα βγούμε πολλές φορές. Και θα μιλήσεις για τα προβλήματά σου μόνο αν το θέλεις, αλλιώς θα είναι "ατελείωτη διασκέδαση"».



13χρονη: «Σου λέω, είμαι καλά».



Ζερόμ Μπαρέλα: «Ναι, ναι, είσαι καλά, αλλά θα διασκεδάσουμε ούτως ή άλλως»...

Η επιμονή του έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό, καθώς οι ερευνητές εξετάζουν πλέον συνολικά τη συμπεριφορά του απέναντι σε ανήλικα κορίτσια.

Lyhanna avait disparu dans le Gers le 29 mai avant que son corps ne soit retrouvé dans un silo agricole le 4 juin dernier. Jérôme Barella, un père de famille connu de la justice, a été mis en examen. →https://t.co/QI6BCxc0aU pic.twitter.com/RZdLClxKct — Le Figaro (@Le_Figaro) June 16, 2026

Οι φωτογραφίες που ζητούσε με επιμονή



Ανάμεσα στα στοιχεία που προκαλούν τις μεγαλύτερες αντιδράσεις είναι τα επανειλημμένα αιτήματα του υπόπτου να του στείλει η 13χρονη φωτογραφίες της:

Ζερόμ Μπαρέλα: «Δικαιούμαι μια μικρή φωτογραφία με ένα όμορφο χαμόγελο; Γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν είσαι και πολύ καλά σήμερα».



Η 13χρονη τού στέλνει μία φωτογραφία της.



Ζερόμ Μπαρέλα: «Αυτή η φωτογραφία είναι παλιά».



13χρονη: «Έχω ηλιακά εγκαύματα».



Ζερόμ Μπαρέλα: «Λοιπόν, δείξ' τα τώρα πριν εξαφανιστούν».



Η μητέρα της 13χρονης, που ενημερώθηκε για το περιεχόμενο των συνομιλιών μετά τη δημοσιογραφική έρευνα, δήλωσε ότι αισθάνθηκε σοκ, εκτιμώντας πως ο άνδρας είχε καταφέρει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κόρης της.

Η πρόσκληση για διανυκτέρευση στο σπίτι του

Ακόμη πιο ανησυχητική θεωρείται η αποκάλυψη ότι ο ύποπτος είχε προτείνει στη μαθήτρια να συμμετάσχει σε «πάρτι με πιτζάμες» στο σπίτι του.

Σύμφωνα με τα μηνύματα, η πρόσκληση αφορούσε διαμονή ολόκληρου του Σαββατοκύριακου, ενώ στη συζήτηση εμφανιζόταν να εμπλέκεται και η κόρη του.

Η ανήλικη δεν πήγε ποτέ στο σπίτι του, καθώς η μητέρα της αρνήθηκε να δώσει την άδεια. Όπως δήλωσε αργότερα, είχε εξαρχής μια αρνητική διαίσθηση για την πρόταση και σήμερα θεωρεί πως η απόφασή της προστάτευσε το παιδί της.

Η εικόνα οικειότητας που παρουσίαζε δίπλα σε παιδιά



Ο Μπαρέλα συμμετείχε επί περίπου δύο χρόνια σε σύλλογο ταεκβοντό στην περιοχή του Ως, όπου βρισκόταν συχνά κοντά σε παιδιά και εφήβους.

Γονείς που τον γνώριζαν περιγράφουν έναν άνθρωπο ιδιαίτερα φιλικό με τους ανηλίκους, ο οποίος περνούσε μεγάλο μέρος του χρόνου του μαζί τους. Η συμπεριφορά αυτή, υπό το φως των νέων αποκαλύψεων, επανεξετάζεται πλέον από τις Αρχές στο πλαίσιο της συνολικής έρευνας.

Είχε καταγγελθεί από αμερικανικό οργανισμό πριν από τη δολοφονία



Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί και η αποκάλυψη της Le Monde ότι η διαδικτυακή δραστηριότητα του υπόπτου είχε εντοπιστεί ήδη από το 2023 από το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά (NCMEC).

Ο οργανισμός, που συνεργάζεται με μεγάλες πλατφόρμες όπως Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook και Google για τον εντοπισμό περιστατικών σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων στο διαδίκτυο, είχε διαβιβάσει σχετικές αναφορές στις γαλλικές αρχές.

Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν οδήγησαν ποτέ στην έναρξη δικαστικής έρευνας. Σύμφωνα με τα γαλλικά δημοσιεύματα, οι ειδοποιήσεις εντοπίστηκαν μόνο μετά το ξέσπασμα της υπόθεσης της Λιάννα, όταν πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένοι έλεγχοι στις βάσεις δεδομένων των υπηρεσιών ασφαλείας.

Ερωτήματα για τις χαμένες προειδοποιήσεις



Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών προστασίας των ανηλίκων.

Οι αποκαλύψεις ότι υπήρχαν προγενέστερες αναφορές για τη διαδικτυακή συμπεριφορά του υπόπτου, αλλά και οι νέες πληροφορίες για τις επαφές του με ανήλικα κορίτσια, εντείνουν τα ερωτήματα για το αν θα μπορούσαν να είχαν ενεργοποιηθεί νωρίτερα οι αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, οι ερευνητές αναφέρουν ότι στο κινητό τηλέφωνο του Μπαρέλα εντοπίστηκαν πολλαπλοί λογαριασμοί σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω των οποίων φέρεται να παρακολουθούσε προφίλ πολύ νεαρών κοριτσιών, στοιχείο που εξετάζεται πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας γύρω από τη δράση του.