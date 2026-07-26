Υπόθεση Λιβάκοβιτς: Διαψεύδει η Φενερμπαχτσέ - «Δεν έχουμε λάβει καμία προσφορά από τον Ολυμπιακό»

Ο Κωνσταντίνος Τζολάκης βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου του Ολυμπιακού, καθώς είναι έτοιμος να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στην ομάδα της Χαλ. Όπως είναι λογικό οι Πειραιώτες είναι ήδη σε διαδικασία αντικατάστασης του Έλληνα τερματοφύλακα, με τον Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, να είναι από τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν από την ελληνική ομάδα.

Ωστόσο ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ, Κωνσταντίνος Καραπαπάς, την Παρασκευή(24/07) σε δηλώσεις του στους απεσταλμένους του Τύπου είχε αναφέρει πως ο Ολυμπιακός δεν θα προχωρήσει την μεταγραφή του διεθνούς Κροάτη τερματοφύλακα, με εισήγηση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Τον Λιβάκοβιτς δεν τον ενέκρινε ο Μεντιλίμπαρ. Έκρινε πως δεν κάνει για τον Ολυμπιακό. Εκείνος αποφασίζει. Να καταλάβει ο κόσμος ότι σεβόμαστε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις. Ξυπνάμε το πρωί και διαβάζουμε ονόματα που δεν τα ξέρουμε καν! Να βγαίνουμε να πούμε ότι δεν θα έρθει ο Γκορέτσκα; Το αυτονόητο δηλαδή;» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καραπαπάς.

Από την άλλη πλευρά η Φενερμπαχτσέ, με σχετική της ανακοίνωση, τόνισε πως δεν έχει λάβει κάποια επίσημη πρόταση από τους «ερυθρόλευκους» για την απόκτηση του Λιβάκοβιτς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Αγαπητά μέλη του Τύπου,



Τα νέα μεταγραφής που κυκλοφορούν στα μέσα ενημέρωσης σχετικά με τον παίκτη μας Ντόμινικ Λιβάκοβιτς, ο οποίος πέρασε την περασμένη σεζόν δανεικός στη Χιρόνα και τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ, είναι ανακριβή.



Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς, δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη προσφορά από τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ ή τον Ολυμπιακό για τα ποσά που αναφέρονται στα δημοσιεύματα».

