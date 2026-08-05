Υπόθεση Marfin: Στην Αγγλία το «ελληνικό FBI» για την 46χρονη - Την Πέμπτη αναμένεται στην Αθήνα

Στην Ελλάδα αναμένεται να επιστρέψει μέχρι το βράδυ της Πέμπτης (6/8) η 46χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση της Marfin, καθώς κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μεταβαίνει στην Αγγλία προκειμένου να την παραλάβει.



Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την αποδοχή από τις βρετανικές Αρχές του αιτήματος έκδοσής της στην Ελλάδα, ανοίγοντας τον δρόμο για την επιστροφή της και τη συνέχιση της δικαστικής διαδικασίας.



Σύμφωνα με πληροφορίες, η 46χρονη αναμένεται να φτάσει στη χώρα μας έως το βράδυ της Πέμπτης, συνοδεία των ανδρών του κλιμακίου του «ελληνικού FBI», ενώ την επόμενη ημέρα θα οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.



Η υπόθεση της Marfin εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των τελευταίων ετών, με τις εξελίξεις γύρω από την έκδοση της κατηγορούμενης αλλά και τις συλλήψεις που έγιναν πριν από λίγο καιρό, να σηματοδοτούν ένα νέο στάδιο στη δικαστική διερεύνησή της.

Το χρονικό της σύλληψης

Υπενθυμίζεται πως η 46χρονη Ελληνίδα είχε συλληφθεί στη Μεγάλη Βρετανία, όπου κατοικεί τα τελευταία χρόνια. Είχε ενεργοποιηθεί η Ερυθρά Αγγελία της Interpol από τις ελληνικές Αρχές.

Ειδικότερα, περίπου στις 03.00 τα ξημερώματα της Δευτέρας (13/7) συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Γκάτγουικ. Κατά πληροφορίες, η 46χρονη ετοιμάζονταν να πάρει την πρώτη πτήση από το Λονδίνο για την Αθήνα (σ.σ. στις 05.00 τα ξημερώματα) προκειμένου να θέσει εαυτόν στη διάθεση των αρχών και να υποστηρίξει την αθωότητα της.

Μάλιστα, η δικηγόρος της, τις προηγούμενες ημέρες είχε μεταφέρει αυτή την πρόθεση της 46χρονης που τα τελευταία έξι χρόνια ζούσε στο Μπράιτον και είχε κάνει οικογένεια με δύο παιδιά.

Ωστόσο, η «ερυθρά αγγελία» που εκδόθηκε από τις ελληνικές διωκτικές αρχές μετά τα εντάλματα σύλληψης, είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη της επί βρετανικού εδάφους.