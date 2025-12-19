Υπόθεση Μαζωνάκη - Πρώην συνεργάτιδα 21χρονου: «Του έλεγαν αν θες καριέρα πέρνα από το καμαρίνι»

Αντιμέτωπος με τη μήνυση που δέχτηκε από τραγουδιστή και πρώην συνεργάτη του για ασελγείς προτάσεις είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την πλευρά του καταξιωμένου καλλιτέχνη να κάνει λόγο για οργανωμένο σχέδιο εκβίασης από επιχειρηματικά συμφέροντα και τον 21χρονο τραγουδιστή να τονίζει ότι έγινε δέκτης προτάσεων με σεξουαλικά ανταλλάγματα.

Τα όσα ισχυρίζεται ο 21χρονος τραγουδιστής Στέφανος Παπαδόπουλος φέρεται να επιβεβαιώνει πρώην συνεργάτιδά του, που είχε βρεθεί μαζί του στο μουσικό σχήμα του Γιώργου Μαζωνάκη το διάστημα στο οποίο αναφέρονται οι καταγγελίες.



Μιλώντας στο MEGA και το «Live News», η συνεργάτιδα του 21χρονου ανέφερε ότι ο Στέφανος Παπαδόπουλος δέχτηκε πιέσεις για να έρθει σε σεξουαλική επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη από ανθρώπους της παραγωγής.

«Δεν πιστεύω ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι αυτό καθ’ αυτό επικίνδυνος. Ο Στέφανος την πρώτη μέρα που τον γνωρίσαμε, δηλαδή μετά την τζενεράλε, ήρθε και μας είπε, στα παιδιά που τραγουδούσαμε: ‘παιδιά συμβαίνει κάτι, δεν σας ξέρω καλά αλλά θέλω να σας το πω, δέχομαι πιέσεις από άτομα της παραγωγής’. Του είπαν ‘πήγαινε στο καμαρίνι, μόνο έτσι θα κάνεις καριέρα και τα συναφή...», ανέφερε η συνεργάτιδα του 21χρονου.

«Εμείς σαν ομάδα, τα άλλα παιδιά, δηλαδή οι τραγουδιστές, φροντίσαμε να μην τον αφήνουμε ποτέ μόνο του, για να μην έρχεται σε επαφή με άτομα της παραγωγής που ήθελαν να τον προωθήσουνε με αυτόν τον τρόπο στον Γιώργο», σημείωσε ενώ πρόσθεσε ότι έρχονταν και έφευγαν μαζί από τη δουλειά ώστε ο 21χρονος «να μην είναι εύκολη λεία».

«Σε προσωπικό επίπεδο μεταξύ τους, δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι τέτοιο. Ο ίδιος (ο 21χρονος) είχε πει ότι δεχόταν πιέσεις κυρίως από άτομα της παραγωγής», πρόσθεσε.

Διευκρίνισε επίσης ότι δεν θεωρεί πως «ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει επιτεθεί σωματικά σε κάποιον ποτέ». «Ήταν όλο λεκτικό και ψυχολογικό», δήλωσε η συνεργάτιδα του καταγγέλλοντα Στέφανου Παπαδόπουλου.