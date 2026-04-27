Υπόθεση Μουρτζούκου: «Τον έβαζαν στο πλυντήριο» - Νέες φωτογραφίες κακοποίησης του Παναγιωτάκη

Ολοκληρώθηκε η απολογία της Ειρήνης Μουρτζούκου για την υπόθεση θανάτου του μικρού Παναγιώτη, με την ίδια να επιμένει ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.

Η 25χρονη, η οποία είναι ήδη προφυλακισμένη για τους θανάτους τεσσάρων παιδιών, αρνήθηκε και ενώπιον της ανακρίτριας οποιαδήποτε ευθύνη, επαναλαμβάνοντας τη θέση που είχε εκφράσει και κατά την είσοδό της στο δικαστικό μέγαρο Αμαλιάδας, όπου απάντησε «όχι» σε σχετική ερώτηση.

Σύμφωνα με τον νομικό της εκπρόσωπο, η κατηγορούμενη φέρεται να κατονόμασε άλλα άτομα ως υπεύθυνα για τον θάνατο του παιδιού.

Φωτογραφίες που προκαλούν σοκ

Για πρώτη φορά κατατέθηκαν φωτογραφίες που, σύμφωνα με πληροφορίες, αποτυπώνουν όσα συνέβαιναν στο σπίτι όπου διέμενε ο μικρός Παναγιώτης.

Μεταξύ των καταγγελιών που περιλαμβάνονται, αναφέρεται ότι το παιδί φέρεται να είχε τοποθετηθεί μέσα σε πλυντήριο ρούχων από τη μητέρα και τη γιαγιά του, ενώ εκείνο έκλαιγε.

Το υλικό αυτό εξετάζεται από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθεί η αξιοπιστία και η σημασία του για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες θανάτου του παιδιού, ενώ οι αρχές αξιολογούν τόσο τις καταθέσεις όσο και τα νέα στοιχεία που έχουν προσκομιστεί.