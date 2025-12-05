Υπόθεση οχτώ παιδιών: Επιμένει η γειτόνισσα - «Έφαγε πολύ ξύλο η 15χρονη»

«Έφαγε πολύ ξύλο» αναφέρει στο Cretalive για το 15χρονο κορίτσι της οικογένειας με τα οχτώ ανήλικα παιδιά, η γυναίκα η οποία, όπως έχουμε γράψει, με την κατάθεσή της "οδήγησε" στη σύλληψη του ζευγαριού στο Ηράκλειο, που κατηγορείται για κακοποίηση των παιδιών του και δικάζεται σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ηρακλείου.

