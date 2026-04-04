Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα χέρια των «11» και της Δεοντολογίας οι δικογραφίες – Ανοίγει η αίθουσα 168

Από το βράδυ της Παρασκευής (3/4), οι «11» αναφερόμενοι βουλευτές ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα αντίγραφα της δικογραφίας της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ σήμερα το πρωί, Σάββατο (4/4), ολοκληρώνεται η παράδοση του υλικού στα μέλη της επιτροπής Δεοντολογίας.

Ειδικότερα, οι εμπλεκόμενοι βουλευτές έλαβαν το υλικό γύρω στις 23:00 χθες τη νύχτα. Σήμερα στις 11:00, λαμβάνουν τα αντίτυπα τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας, μέσω των οποίων ενημερώνονται πλέον όλες οι Κοινοβουλευτικές Ομάδες.

Παράλληλα, όσον αφορά στη δικογραφία για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή, η αίθουσα 168 ανοίγει στις 10:00 σήμερα το πρωί, προκειμένου να ξεκινήσουν τη μελέτη της όσοι βουλευτές το επιθυμούν.

Τα έγγραφα που διαβιβάστηκαν μέσω του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του Αρείου Πάγου ζητούν την άρση ασυλίας των εμπλεκομένων, προκειμένου να διερευνηθούν βαρύτατα αδικήματα που αγγίζουν τον πυρήνα της διασπάθισης κοινοτικού χρήματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν στην Αθήνα κατά το έτος 2021. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μετά από απόφαση του Μονίμου Τμήματος 10 στις 31/03/2026, αποφάσισε την παραπομπή της υπόθεσης στις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Ήδη, το κλίμα στη Νέα Δημοκρατία παραμένει εκρηκτικό. Οι παραιτήσεις των εμπλεκομένων από τα αξιώματά τους (Σκρέκας, Τσιάρας, Κεφαλογιάννης, Βαρτζόπουλος, Μηταράκης) αποτυπώνουν το μέγεθος της πολιτικής πίεσης. Η Βουλή καλείται τώρα, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Συντάγματος, να αποφασίσει για τη χορήγηση της άδειας ποινικής δίωξης, με τη διαδικασία να ξεκινά άμεσα στην Επιτροπή Δεοντολογίας.

Τα 11+2 ονόματα της λίστας

Σύμφωνα με τα επίσημα έγγραφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (Α.Β.Μ. ΕΕΕ 2023/3), τα πρόσωπα για τα οποία ζητείται η άδεια της Βουλής προκειμένου να προχωρήσει η ποινική δίωξη είναι:

Αικατερίνη Παπακώστα του Δημητρίου

Κωνσταντίνος Καραμανλής του Αχιλλέα

Ιωάννης Κεφαλογιάννης του Αχιλλέα

Παναγιώτης Μηταράκης του Αντωνίου

Κωνσταντίνος Τσιάρας του Αλεξάνδρου

Κωνσταντίνος Σκρέκας του Θεοδώρου

Δημήτριος Βαρτζόπουλος του Χρυσοστόμου

Μάξιμος Σενετάκης του Γεωργίου

Βασίλειος Βασιλειάδης του Νικολάου

Χρήστος Μπούκωρος του Γεωργίου

Θεόφιλος Λεονταρίδης του Χρήστου

Επιπλέον, ξεχωριστή δικογραφία αφορά τον τέως Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπυρίδωνα-Παναγιώτη Λιβανό και την τέως Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή. Στο διαβιβαστικό για τους δύο τελευταίους, αναφέρεται πως εντοπίστηκαν ενδείξεις τέλεσης του αδικήματος της ηθικής αυτουργίας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση.

Βαρύτατο κατηγορητήριο: Απάτη, απιστία και συμμορία

Η προκαταρκτική εξέταση του Ελληνικού Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων αφορά μια σειρά από κακουργηματικές πράξεις: